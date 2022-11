PM realiza simulação de ataque à instituição financeira em Ponta Porã

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do BOPE, realiza nesta quarta-feira (23), a partir das 22h, um exercício simulado de ataque à instituição financeira, na cidade de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

O objetivo da simulação é empregar todos os meios operacionais da PM, bem como os colaboradores, para responderem a ataque criminosos do tipo “novo cangaço e domínio de cidades”. Tais modalidades de crimes vêm crescendo no Brasil e já atingiram estados vizinhos, como São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

Em Ponta Porã o treinamento acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro de 2022 e visa envolver todos os órgãos de segurança pública e privada, além de agências bancárias e comércio em geral, os treinamentos teóricos ocorrerão entre os dias 21 e 23, no período diurno e não envolverá a população de maneira direta, já no dia 23, no período noturno, haverá simulações em vários pontos da cidade.

O Plano de Defesa foi desenvolvido por especialistas da Polícia Militar e objetiva responder de forma rápida a essa modalidade violenta de crime, envolvendo toda a estrutura operacional da PMMS, além da integração com outras instituições como a PRF, Policia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, Bombeiros, Associação dos Comerciantes e outros colaboradores civis que permanecerão sob sigilo para preservação da segurança de cada um dos participantes.

