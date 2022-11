Mega Sena: 64 apostas de Mato Grosso do Sul acertam a quadra

O sorteio da Mega-Sena realizado ontem (22), não teve acertadores das seis dezenas e o prêmio acumulou mais uma vez. No próximo concurso, previsto para quinta-feira (24), será pago o prêmio de aproximadamente R$ 50 milhões. Apesar de o prêmio principal não ter saído, 64 apostas de Mato Grosso do Sul acertaram os 4 números e faturaram mais de R$ 1mil cada.

Os números sorteados foram: 10-28-45-47-57-59. A quina teve 51 ganhadores e cada um irá receber R$ 55.525,68, outros 3.793 marcaram a quadra e receberão R$ 1.066,55 cada.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior a probabilidade de faturar o prêmio. Conforme a Caixa Econômica Federal, em uma aposta simples, com seis dezenas, as chances de ganhar o prêmio milionário são de 1 em 50.063.860.

O sorteio da Mega-Sena é realizado sempre às quartas e sábados às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. De acordo com a Caixa, caso não haja ganhador, o prêmio acumula até o próximo sorteio.

As apostas podem ser feitas até às 18h (19h, horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para se cadastrar é necessário ter mais de 18 anos e cadastrar o cartão.

