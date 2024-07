Alckmin destaca benefícios da reforma tributária em Fórum de Comércio e Inovação

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou na quinta-feira (25) que a reforma tributária “simplifica e estimula investimentos e exportação”, ao “desonerar completamente” ambos. A declaração foi feita durante o Fórum de Comércio e Inovação Coreia-ALC, que acontece no Rio de Janeiro.

Alckmin destacou que, segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a reforma tributária pode aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 12%, os investimentos em 14% e as exportações em 17% nos próximos 15 anos.

A reforma tributária, promulgada em dezembro do ano passado, está sendo detalhada por dois projetos atualmente em análise pelo Congresso Nacional. Um dos projetos, que define quais produtos serão mais taxados e quais itens vão compor a Cesta Básica Nacional de Alimentos, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está sendo discutido no Senado. O relator é o senador Eduardo Braga (MDB-AM). O projeto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou em entrevista ao SBT que a regulamentação da reforma tributária será a prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no retorno do recesso parlamentar, que vai até 31 de julho.

Fórum de Comércio e Inovação Coreia (ALC)

O evento, que se estende até sexta-feira (26), reúne líderes do setor público e privado da Coreia do Sul e da região da América Latina e Caribe em vários painéis, focando em aprofundar laços comerciais, incentivar investimentos e impulsionar a inovação tecnológica entre as duas regiões.

Em seu discurso, Alckmin ressaltou os 65 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Coreia do Sul, enfatizando a amizade, parceria e relação comercial significativa entre os países, com investimentos recíprocos. Ele mencionou a Hyundai como exemplo de grandes empresas coreanas presentes no Brasil. “Tenho certeza de que esse encontro vai estimular ainda mais o nosso comércio exterior, a nossa complementariedade econômica e, de outro lado, investimentos recíprocos”, afirmou o vice-presidente.

O Fórum de Comércio e Inovação Coreia-ALC se mostra como uma plataforma estratégica para fortalecer os vínculos econômicos e tecnológicos entre as regiões, refletindo a visão de crescimento sustentável e cooperativo promovida pela reforma tributária e pelos esforços diplomáticos entre Brasil e Coreia do Sul.

Com informações do SBT News

