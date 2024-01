Vereadores discutem possível retorno da Câmara Comunitária em fevereiro

Os vereadores de Campo Grande estão considerando o retorno da Câmara Comunitária no próximo mês de fevereiro. O presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges, conhecido como Carlão do PSB, afirmou que as eleições de 2024 não são um obstáculo para a realização do projeto nos bairros da cidade.

A iniciativa consiste em levar os parlamentares aos diversos bairros para coletar demandas, reclamações e sugestões da população. Teoricamente, as informações obtidas durante essas visitas devem resultar em soluções, seja por meio de projetos de lei ou através do acionamento da Prefeitura de Campo Grande.

No ano de 2023, a Câmara Comunitária não foi realizada, apesar das promessas iniciais. Os encontros, inicialmente planejados para o primeiro semestre, foram adiados para setembro e acabaram não ocorrendo.

Em um ano eleitoral, no qual muitos vereadores buscam a reeleição, questionado sobre a possibilidade de o projeto ser suspenso, o presidente Carlão do PSB afirmou que “nada impede” e que a decisão sobre o retorno da ação será definida após o recesso parlamentar, que termina no dia 2 de fevereiro.

