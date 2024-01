Santos oficializa a contratação do meia Cazares, ex-Corinthians

O Santos oficializou a contratação do meia equatoriano Juan Cazares. O jogador de 31 anos terá vínculo apenas até o final da temporada. Ele estava livre no mercado após fim do contrato com o América-MG.

O salário abaixo do esperado foi um dos motivos para que o Santos considerasse o meia. O departamento de futebol entende que é necessário buscar jogadores dentro da realidade da série B.

Cazares é visto pelo Peixe como um jogador útil e com “cabeça boa” após histórico de indisciplina.

Antes, o clube anunciou o zagueiro Gil, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, meia Giuliano e Otero, o volante João Schmidt e Diego Pituca e os atacantes Guilherme e Willian Bigode.

Com informações da Folhapress.

