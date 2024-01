Bandas, baterias e grupos de pagode e samba podem fazer cadastro até sexta para o Carnaval 2024 em Corumbá e Festival da Pesca

Nesta sexta (5) termina o prazo para cadastro de baterias e baterias, bandas de sopro, grupos de samba e pagode da cidade interessados em participar das atividades do Carnaval de Corumbá 2024 e do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC) 2024.

O cadastramento é obrigatório e deve ser feito apenas presencialmente na sede da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico, localizada na Rua Dom Aquino, número 1380, Centro, das 08h às 13h30.

Não serão aceitas bandas de outras cidades. As apresentações são dos eventos programados pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, entre os dias 13 de janeiro a 31 de março

A realização e participação no cadastramento não garante a vaga. A seleção dos aptos será feita por equipe técnica da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

As informações como as regras, tabela de caches, documentos e programação das apresentações estão no edital número 21/2023, publicado no Diocorumba do dia 28 de dezembro.

