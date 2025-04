Festival do Peixe começa hoje com grupo ‘Traia Véia’ e exposições aquáticas

Em comemoração aos 100 anos da Feira Central, evento terá cinco dias de programação com workshops, pesca, música e muita gastronomia

Campo Grande será palco de uma grande celebração cultural: o Festival do Peixe chega à cidade entre os dias 16 e 20 de abril com uma programação especial em homenagem ao centenário da Feira Central, um dos principais pontos turísticos e símbolo da Capital sul-mato-grossense. Música, gastronomia e diversas atrações culturais marcarão os cinco dias de festa que destacam a importância histórica e afetiva da feira para moradores e visitantes.

Como parte das comemorações dos 100 anos da Feira Central, a programação do Festival do Peixe também inclui momentos de fé, cultura e integração familiar. Hoje (16) o evento recebe traz pela primeira vez, gratuitamente o grupo “Traia Véia”, valorizando a culinária regional.

Na quinta, o Concurso da Música Cristã promete emocionar o público ao preparar o espírito para a celebração da Paixão de Cristo, com 170 inscritos disputando a primeira eliminatória. A grande final acontece no domingo 10. O evento ainda conta com uma exposição de aquário com peixes de água doce e um sorteio especial que dará ao vencedor um barco a motor para pesca.

Programação

Com uma programação voltada ao lazer, à cultura e à valorização do turismo regional, o Festival do Peixe promete movimentar Campo Grande com atividades para todas as idades. O evento contará com torneios de pesca, shows, exposições e experiências ao ar livre, começando com o Torneio de Arremessos nos dias 16 e 17 , além do grupo Traia Véia, que leva ao palco o melhor do sertanejo raiz. Nos dias 18 e 19, os torneios serão exclusivos para participantes previamente inscritos.

Em frente ao Pavilhão da Feira, será montado um lago com caiaques para o público vivenciar a experiência da remada, com toda a segurança e orientação. Haverá ainda uma Exposição Náutica que irá trazer tudo sobre o campo, pesca, embarcações, motores e caiaques. Haverá também Pesca e Camping com as principais novidades do setor, além de um workshop com o influenciador Anderson Guedes, que falará sobre o uso das redes sociais no universo da pesca.

A presença feminina na pesca esportiva ganha destaque no Festival do Peixe com uma roda de conversa comandada pelas ASTO PS da Pesca, marcada para o dia 16 de abril, às 20h. A atividade vai reunir histórias inspir

adoras, vivências reais e muito bate-papo, evidenciando a força, a representatividade e a crescente participação das mulheres nesse universo tradicionalmente masculino. A proposta é valorizar o protagonismo feminino e mostrar como elas vêm transformando o cenário da pesca com talento, paixão e conhecimento.

A sustentabilidade também tem espaço garantido no Festival do Peixe com a Exposição e Oficina de Aquaponia, marcada para o dia 17 de abril, às 20h30. Unindo o cultivo de peixes e plantas em um sistema integrado e ecológico, a atividade apresenta os princípios da aquaponia como alternativa sustentável de produção de alimentos. O encontro será conduzido por um entusiasta da técnica — que promete levar seus sistemas aquapônicos e trocar experiências com o público. Gratuito e aberto a todos, o momento é ideal para quem deseja conhecer mais sobre essa prática inovadora e ambientalmente consciente.

Abril é o Mês da Conscientização do TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), período marcado por ações que buscam ampliar o conhecimento sobre o tema, incentivar o diagnóstico precoce, garantir acesso a tratamentos adequados e promover a inclusão em todas as áreas da sociedade. No Festival do Peixe, a Clínica Espasso, por meio da equipe do grupo de habilidades sociais AMPLITUDE ABA, marcará presença com um estande especial voltado para crianças e adolescentes. O espaço será dedicado à diversão e à disseminação de informação de qualidade sobre o TEA.

Uma das atrações permanentes do Festival do Peixe promete encantar os apaixonados pelo mundo subaquático: o Aquarismo Show com Diego Ferreira será realizado todos os dias do evento, oferecendo uma verdadeira imersão no fascinante universo dos aquários, Diego vai apresentar uma exposição de aquários, sistemas e espécies de água doce e salgada, além de compartilhar dicas práticas sobre montagem, manutenção e cuidados com os peixes. A atividade é voltada tanto para iniciantes quanto para entusiastas do aquarismo, tornando-se um dos destaques da programação para todas as idades.

Evento para todos

Em entrevista ao Jornal O Estado, Alvira Appel, presidente da Feira Central, destacou o Festival do Peixe como uma oportunidade ímpar de crescimento e desenvolvimento para a comunidade de Campo Grande. “O Festival do Peixe é uma oportunidade para o empreendedorismo. É um espaço único, que une a família, a cultura, a fé e o empreendimento. Quem conhece esse espaço, quem entra aqui e participa de tudo o que acontece, percebe o quanto é valioso para o desenvolvimento de cada ser humano que está presente”.

A presidente destaca também a inclusão das atividades cristãs voltadas para o feriado de páscoa, especialmente com o Concurso de Música Cristã. Para Alvira, o evento é uma oportunidade única de valorizar uma cultura que, embora muitas vezes ofuscada pelo predominante mercado sertanejo, tem um papel histórico e significativo.

“O cristianismo envolve algumas datas específicas, como o Natal e a Páscoa, momentos em que comemoramos o nascimento de Jesus e Sua ressurreição. Portanto, é oportuno, nesta ocasião, lembrarmos desse segmento cultural, que é um dos mais antigos. Miriam, na história bíblica, cantava e dançava. Se entendermos isso, essa é a oportunidade para não misturarmos as coisas. Temos 365 dias no ano para enaltecer outras manifestações culturais e artísticas, e, nesse momento, devemos cultuar aquilo que é a essência desse segmento”, afirma.

Alvira ressaltou que, há 10 anos, Campo Grande contava com apenas três ou quatro lojas de pesca, e hoje esse número já ultrapassa 20 estabelecimentos na cidade, refletindo o crescente interesse e fortalecimento do setor. “O Festival do Peixe é exatamente isso: uma ponte entre cultura, turismo e desenvolvimento econômico. A Feira Central é mais do que um ponto turístico, ela é comércio em movimento. O crescimento foi visível e a demanda veio diretamente do setor: foram os próprios pescadores que nos procuraram e disseram ‘vamos iniciar uma nova modalidade’. Esse evento não é meu, nem da feira, é de todo o Estado”, finaliza Alvira.

Serviço: O Festival do Peixe começa hoje, 16, e irá até dia 20 de abril na Feira Central, localizada na Rua 14 de Julho, 3351 — Centro, às 20h. Para mais informações, acesse as redes sociais da feira pelo instagram @feiracentralcg.

Por Amanda Ferreira

