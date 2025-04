Confira a programação do Sesc MS para o Dia Mundial do Lazer

Iniciativa propõe reflexões sobre o papel do lazer na construção de relações sociais

No dia 16 de abril, instituições do mundo todo promovem o Dia Mundial do Lazer, data que reforça o lazer como um direito social e destaca sua importância na vida cotidiana. Com o tema “Lazer para uma sociedade melhor”, a iniciativa propõe reflexões sobre o papel do lazer na construção de relações sociais mais saudáveis, sustentáveis e cooperativas.

Coordenado globalmente pela WLO (World Leisure Organization) e pela VIU (Vancouver Island University), o movimento conta com o apoio de instituições brasileiras como o Sesc, o LAGEL (Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer) e a USP (Universidade de São Paulo). Em 2024, mais de 160 mil pessoas participaram das ações em todas as regiões do país.

Hoje o Sesc MS irá realizar ações em alusão ao tema nas academias Sesc Camillo Boni, em Campo Grande, e Sesc Aquidauana. O objetivo é que os participantes façam suas atividades esportivas e de lazer e compartilhem nas redes sociais.

Além das atividades em suas unidades, o Sesc MS, em parceria com a Unimed CG, Funesp (Fundação Municipal de Esporte) e a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), convida a população a utilizar os espaços públicos da cidade, como praças e parques, para realizar suas atividades físicas. A proposta é que as pessoas registrem esses momentos e compartilhem nas redes sociais, estimulando a prática do lazer, da atividade física e do cuidado com o bem-estar.

“O lazer é essencial para a qualidade de vida, pois proporciona bem-estar, prazer e equilíbrio no dia a dia. Neste mês, o Sesc intensifica suas ações para reforçar a importância de incorporar o lazer de forma contínua na rotina das pessoas, incentivando a prática de hábitos saudáveis e a valorização do lazer como um direito e parte fundamental da vida”, destaca o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello.

A programação completa das ações e como participar está disponível no site sesc.ms e nas redes sociais do Sesc MS @sescms, @sesccamilloboni e @sescaquidauana.

