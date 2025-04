Período de inscrições para Expositores na Feira do Balaio encerra na próxima semana

Feira reúne diversos tipos de exposições, artesanatos e gastronomia na Capital

Expositores interessados em participar da Feira do Balaio podem se inscrever por meio de formulário para participar da seleção. As inscrições tiveram inicío no dia 07 e vão até o dia 21 de abril.

A 24ª edição do evento será no dia 11 de maio, das 18h às 23h, em frente à Esplanada Ferroviária em Campo Grande. O expositor interessado deve acessar este formulário online. O resultado sai no dia 25 de abril.

A feira que iniciou em 2018, tem a propsota de trazer diferentres tipos de produtos e arte para serem vendidos. Com áreas como artesanato, cultura, moda, gastronomia entre outras, a feira reúne vários expositores e a população da cidade para prestigiar as atividades.

A feira também já aconteceu na cidade de Dourados em outras edições.

