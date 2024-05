Fim de semana tem Festa da Linguiça de Maracaju, oficina de design e cineclube

Mostra imersiva de Van Gogh segue aberta e terá apresentação de música clássica no Teatro Dom Bosco

Após um feriado bem no meio da semana, o fim de semana chega com feira de economia criativa na Capital, apresentações de teatro na região sul-fronteira e música dos anos 2000 para alegrar aqueles que tem saudade da boa e velha MTV. Nesta sexta-feira (4), a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo se apresenta na 28ª Edição da Festa de Linguiça de Maracaju, um dos eventos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul. A entrada é gratuita

Criada em 1994, como um evento filantrópico e para valorizar a iguaria, a festa ganhou proporções internacionais, com turistas da Bolívia, Paraguai e até Portugal vindo provar a iguaria. O lucro obtido com a realização da festa é destinado a entidades assistenciais que prestam algum tipo de serviço para a sociedade, como Hospital, Apae, casas de amparo a idosos, crianças e adolescentes e banco de auxílio a cadeirantes.

A Festa da Linguiça começa às 19h, com entidades servindo porções e abertura oficial às 19h30. Às 22h sobem ao palco a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo, seguidos do Grupo Tradição e DJ, com entrada franca. Ainda na sexta-feira, às 20 horas, haverá apresentação de Flash Dance com a organização do coreógrafo Edson Clair.

No sábado (4), o almoço com a tradicional linguiça tem início às 10h30, na super tenda do Rotary Club e às 11h haverá show do grupo Bom Balanço e Alma Serrana. No fim da tarde, às 18h, ocorre o fechamento dos portões e o início da portaria paga; mais a noite, às 22h é a vez dos shows do Trio Parada Dura e Guilherme & Benutto. Ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda ou por meio do site www.festadalinguicademaracaju.com. Interessados ainda podem reservar mesas para os shows, por meio do WhatsApp (67) 99995-5955.

Já no domingo (5), último dia de festa, o almoço é servido às 10h30, na tenda do Rotary Club e tendas dos parceiros, com show de João Lucas e Walter Filho e Mauricío Brito e Humberto Yule, às 11h. Ao meio-dia haverá apresentação de breaking, organizada por Sulla Maecawa e às 16h, o público poderá prestigiar o espetáculo “Mini Cirquim nas arábias”, do Circo do Mato.

Durante a festa, haverá exposição e comercialização de artesanatos sul-mato-grossense, emissão da Carteira Nacional do Artesão e Oficina de Modelagem em Cerâmica, com o Mestre Rodrigo Avalhães, na sexat-feira (3), das 19h às 21h, e nos dias 04 e 05 de maio, das 10h às 12h e das 14h às 18h.

Candlelight: Vivaldi, As Quatro Estações

Famoso em vários lugares do mundo, o concerto Candlelight realiza mais apresentações neste sábado (4) em Campo Grande. Com o tema “Vivaldi, as Quatro Estações”, o evento será realizado em dois horários, às 19h e às 21h, no Teatro Dom Bosco. O concerto Candlelight já se apresentaram em mais de 100 cidades do mundo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Nova Iorque, Londres e Paris. As apresentações são iluminadas por velas, permitindo que os espectadores mergulhem em um programa musical único.

Os ingressos vão de R$ 120 a R$ 200 e é preciso checar a disponibilidade de assentos. A classificação indicativa é a partir de oito anos e menores de 16 deverão ser acompanhados por um adulto. O espetáculo tem duração de 60 minutos, não sendo permitida a entrada na sala após o fechamento das portas. O local também é acessível para cadeirantes.

SEXTA-FEIRA (03)

Noite Grunge

Nesta sexta-feira no Blues Bar, Campo Grande se transformara em Campo Grunge com diversas bandas cover da famosa Seattle Sound. Com os grupos LOWDOWN e MONEY TALKS vão trazer muito do som do Big Four do Grunge, como; Pearl Jam, Nirvana, Alice Chains e Stone Temple Pilots e etc. Você não pode ficar de fora! O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro 1186, com entrada limitada a partir das 20h. Ingressos disponíveis apenas na hora por R$ 25.

Oficina de Design – Rota Pantanal

Últimos dias para aproveitar o Projeto Artesania. O projeto tem circulação em vários municípios do estado, com o intuito se levar conhecimento para uma possível fonte de local de trabalho e renda sustentável. A oficina tem como objetivo desenvolver o design através do artesanato. Ministrado por Rodrigo Ambrosio, o projeto esta disponível nas cidades de Miranda, Bodoquena, Porto Murtinho e Corumbá. A oficina é realizada pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, com apoio das Prefeituras Municipais de Aquidauana e Corumbá, em parceria do Sebrae/MS.

Mostra de Cinema Boca de Cena

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em parceria com a “15ª Mostra Boca de Cena”, oferece exibição de filmes e Bate Papo com o produtor do evento, Anderson Lima. A Mostra de Cinema Boca de Cena é um “esquenta” para a Mostra de Teatro e Circo Boca de Cena, e ocorrerá nos dias 02 e 03 de maio em Campo Grande. A Exibição de Cinema Boca de Cena irá exibir e discutir dois filmes importantes no universo do Teatro: “A Viagem do Capitão Tornado” (1990) de Ettore Scola e “O Palhaço” (2011) de Selton Mello, nos dias 02 e 03 de maio respectivamente, às 19 horas. A exibição dos filmes será acompanhada de um debate com os produtores da Mostra. As sessões serão gratuitas e abertas ao público, no Museu da Imagem e do Som de MS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania.

“UBU TRANS – Transformando Caminhos e Fronteiras” – Amambai

Com objetivo de democratizar a cultura, o Grupo UBU de teatro realiza temporada “Transformando Caminhos e Fronteiras”, que levará espetáculos para as regiões sul-fronteira de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (3) é a vez do município de Amambai receber apresentações da peça “Pelega”, às 10h, na Escola Marlene Vilarinho de Albuquerque, na rua José Bonifácio, 4374, na Vila Cristina e às 19h, a peça “Uma Moça na Cidade”, na Escola Estadual Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá, na rodovia Amambai/Porã, km 05, s/n, Aldeia Amambai.

Circo Mundo Mágico

Em suas últimas semanas em Campo Grande, o Circo Mundo Mágico apresenta o Festival Kids, com atrações infantis da Patrulha Canina, Homem Aranha, Disney, além de palhaços, trapezistas e Globo da Morte. Ingresso gratuito para crianças até 12 anos (válido para uma criança acompanhada de um adulto). As apresentações nesta sexta-feira começas às 20h, já no sábado e domingo às 16h, 18h e 20h, na Praça do Papa, na avenida dos Crisântemos, bairro Vila Sobrinho.

SÁBADO (04)

Cineclube A Boca Filmes

Em parceria com a CUFA, o cineclube da Boca Filmes irá apresentar uma sessão dupla de filmes de terror, realizando uma transição dos clássicos do horror ao moderno. As 16h o filme de abertura será “O Enigma de Outro Mundo” (1982), logo após as 18h, será exibido “O Monstro do Ártico” (1951). O evento será acompanhado de uma apresentação dos dois filmes, e ao final das exibições haverá um debate sobre as tramas. A entrada é gratuita e terá distribuição de pipoca e refrigerante grátis. O cineclube da boca será realizado na CUFA, localizado na rua Livino Godói, 710 – Jardim São Conrado.

Sunset Growler Station

Em clima de nostalgia, o Sunset Growler Station lança neste sábado (4), a partir das 18h, a segunda edição da festa “Acústico MTV” para quem sente saudades da saudosa MTV dos anos 2000. Serão três shows covers acústicos em homenagem a NX Zero, CPM22 e Raimundos, realizados pelas bandas CPM Cover MS, Redenção e Bobnoise. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla e o bar fica na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

Barcelona Pub

Neste sábado (4), o Barcelona Pub, lança a “Emo Night”, a partir das 21h, evento que promete resgatar a energia e a emoção das bandas emos, com apresentações ao vivo da Avril Lavigne Experience, de São Paulo, que trará clássicos como “Complicated”, “Sk8er Boi” e “My happy Ending” e especial ao Paramore, pela banda campo-grandense RED, que relembra sucessos como “Misery Business” e “Decode”. Ingressos já estão no quarto lote, por meio da plataforma Sympla. O Barcelona Pub está localizada na Rua José Eduardo Rolim, 201 Vila Antonio Vendas.

MIS Cineclube

O Museu da Imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura, vai exibir gratuitamente, no dia 04, às 14 horas, em parceria com o CineClube a “Casa do Kame”, o filme: Demon Slayer – Mugen Train: O Filme. O CineClube oferece exibições quinzenais com filmes de animes relacionados a cultura “nerd”. No final do filme, haverá um debate sobre o filme com os participantes. O MIS fica localizado no 3 ° andar do prédio da Fundação de Cultura no endereço Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Vila Carvalho.

Feira Ziriguidum

Com muita cultura e economia criativa, a Feira Ziriguidum realiza neste sábado (4), das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, a nona edição especial “Pagodim dos Trabalhadores”. Haverá shows com o grupo Samba do Caramelo part. Isa Ramos, Maria Morato, Kalélo, performance de fusão da dança do ventre com tribal por Aline Santos, performance artística e atividade educativa com Kalebe Mazzine e lançamento do projeto teatral “No Caminho das Águas”, do grupo Florescer do Cerrado, com a peça “Navegantes”, além de diversos expositores de artesanato e gastronomia.

“UBU TRANS – Transformando Caminhos e Fronteiras” – Coronel Sapucaia

No sábado (4) é a vez da cidade de Coronel Sapucaia receber apresentações de teatro do UBU TRANS – Transformando Caminhos e Fronteiras, com os espetáculos “Pelega”, às 10h, e “Uma Moça na Cidade”, às 19h, no Centro Educacional Cultural Professora Dorvalina de Oliveira Cabral, na rua João Ponce de Arruda, 1313, jardim Ipê II.

DOMINGO (05)

3ª Costelada Fogo de Chão

A Colônia de Férias da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realizada neste domingo a terceira edição da Costelada 2024, com costela assada no fogo de chão, piscina e música ao vivo. O almoço será servido das 11h30 às 13h30, crianças de um a cinco anos não pagam e de seis a dez pagam meia. Ingressos para associados estão por R$ 55 até o sábado (4) e R$ 59 no dia do evento; para não associados o valor é de R$ 65 e a compra do convite garante o direito de usar toda a estrutura do Parque Aquático da Colonia, sendo necessário apresentar o convite impresso ou QR Code na tela do celular, juntamente com RG. Mais informações pelos telefones (67) 3393-1091 e 3312-5043. A Colônia de Férias fica na rua Mascote, s/n, Chácara das Mansões.

“UBU TRANS – Transformando Caminhos e Fronteiras” – Paranhos

Encerrando o fim de semana, o Grupo UBU de Teatro leva seu projeto de apresentações itinerantes para o município de Paranhos, a partir das 16h com a peça “Pelega” e às 19h com “Uma Moça na Cidade”, na Quadra Esportiva José Ribeiro da Silva, na rua João Ponce de Arruda, 1800, de forma gratuita.

Exposição Imersiva de Van Gogh

Para quem gosta de arte, a Exposição Imersiva de Van Gogh segue em Campo Grande neste fim de semana, do meio-dia às 22h, conforme horário do ingresso. A apresentação dura 30 minutos, com videografismo de obras consagradas do pintor e do movimento impressionista e pós-impressionista, com superprojeções 360º, montadas no Shopping Campo Grande. Ingressos podem ser adquiridos no site: https://ingressocom.showare.com.br/

Exposição Urban Art

O Capivas Cervejaria traz a primeira edição da exposição Urban Art, com diversos artistas de Campo Grande com obras e artesanatos autorais para poder apreciar e levar para casa. Durante o evento, terá também Live Painting do Rafael Mareco com músicas do Set do DJ Chico. O Capivas fica localizado na Rua Pedro Celestino, 1079/Campo Grande e a entrada é franca a partir das 18h .

Feira Arena: edição Especial Mãe

A edição Especial Mãe da Feira da Arena acontece no domingo (05) e reúne gastronomia, moda, arte e lazer. Além de ser pet friendly, haverá no espaço, feira de adoção de cães e gatos, com cerca de 15 animais entre adultos e filhotes saudáveis.

O ambiente conta com acessibilidade, segurança e espaço para as crianças se divertirem.

Horário: 16h às 21H – entrada gratuita. Endereço: Avenida Marquês de Lavradio, 399 – Tiradentes

3° etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross

Último dia para curtir a 3° etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross no parque Jacques da Luz. O evento, que começou no dia 3 e se encerra neste domingo, se prepara para receber novamente equipes de pilotos do Brasil e do mundo, de nove países diferentes, incluindo Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Portugal, França, Espanha, Finlândia, EUA e é claro, Brasil. O evento oferecerá um amplo espaço para os boxes das equipes, garantindo conforto e praticidade para os competidores. Além disso, o público terá acesso privilegiado para assistir de perto às corridas eletrizantes, vibrando a cada curva e salto dos pilotos. E para garantir que todos aproveitem ao máximo, uma praça de alimentação estará disponível, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas para os espectadores. Os apaixonados pelo motocross poderão explorar as lojas do segmento off-road, encontrando produtos e acessórios incríveis relacionados ao esporte. A entrada é gratuita, não haverá cobrança de ingresso. O evento no domingo começa às 7h30 no Complexo Poliesportivo Jacques da Luz – R. Barreiras, s/n – Vila Moreninhas 2.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram