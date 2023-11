Batalha de bandas anuncia finalistas da 9° edição que acontecerá em dezembro

A competição, que se tornou um marco no cenário musical regional, selecionou cuidadosamente os talentosos grupos que terão a oportunidade de brilhar na grande final, agendada para o dia 16 de dezembro no Barcelona Pub, antigo BarFly, local emblemático do rock em Campo Grande. O evento contará com a banda Outra Terra como atração de abertura.

As bandas que conquistaram o direito de se apresentar na final são: Vozmecê, Insana Corte, Coletivo Casa Nova, Ruschel, Impossíveis, Kzulo, Silveira, Blackpool, Bravo e Meio, e The Luanna. Esses talentosos músicos foram escolhidos criteriosamente pela comissão técnica do festival, garantindo uma representação diversificada e emocionante da cena musical autoral sul-mato-grossense.

A competição será acirrada, e as bandas serão avaliadas em quatro quesitos essenciais: Composição, Performance, Execução e Letra. A banda vencedora terá a incrível oportunidade de gravar um DVD contendo quatro músicas, enquanto o segundo lugar e a banda escolhida pelo público serão agraciados com a gravação de um single cada. O terceiro colocado receberá a oportunidade de gravar um videoclipe, adicionando ainda mais emoção ao evento.

Desde o seu início em 2014, o Batalha de Bandas tem sido um ponto de encontro crucial para a comunidade musical autoral do estado. Com mais de 100 bandas sul-mato-grossenses já tendo passado pelos seus palcos e mais de 200 grupos inscritos, o festival se consolidou como o maior evento de música autoral do estado, especialmente no cenário do rock.

Os amantes da música autoral e os entusiastas do cenário musical regional estão ansiosos para a grande final, que promete não apenas celebrar o talento local, mas também escrever mais um capítulo emocionante na história do Batalha de Bandas. Para obter mais informações sobre o festival, acesse www.facebook.com/batalhadebandascg e prepare-se para uma noite inesquecível de pura música autoral sul-mato-grossense.

Com informações da Assessoria

