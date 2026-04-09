Fãs do Guns N’ Roses chegam do exterior e de outras regiões

Fãs de várias regiões do Brasil e do exterior se reúnem no Autódromo Orlando Moura para a turnê mundial do Guns N’ Roses, em uma noite marcada por emoção e expectativa histórica

Campo Grande se prepara para receber um dos maiores shows da história da cidade e de Mato Grosso do Sul: a lendária banda Guns N’ Roses sobe ao palco do Autódromo Orlando Moura nesta noite, trazendo sua turnê mundial para a capital sul-mato-grossense. A abertura ficará por conta dos Raimundos, com início previsto para às 20h30.

Fãs de diferentes partes do Brasil e até do exterior desembarcam na cidade para acompanhar a apresentação, ansiosos pela energia e pelo espetáculo que a banda promete entregar. A expectativa é de uma noite histórica, com produção de alto nível e grande repercussão nacional.

O impacto do show já é perceptível na rede hoteleira de Campo Grande. Segundo Samuel Iscarramuça, supervisor do Hotel Accordes, localizado nas proximidades do autódromo, a ocupação do estabelecimento atingiu quase 100% dias antes da apresentação. A maior parte dos hóspedes se deslocou especificamente para o evento, incluindo visitantes do Paraguai e de cidades vizinhas, como Ponta Porã, evidenciando o alcance nacional e internacional do espetáculo.

Em entrevistas concedidas ao Jornal O Estado, fãs que vieram de locais como Rio de Janeiro, Tacuru, Pedro Juan Caballero e Cuiabá contam com a emoção de estar presentes. Eles destacaram o carinho pelo grupo e o esforço feito para não perder a apresentação, ressaltando que viajaram longas distâncias apenas para vivenciar de perto o espetáculo da banda.

Da fronteira para a Capital

A engenheira agrônoma Elena Weaver, natural de Pedro Juan Caballero, afirma que o entusiasmo da família em acompanhar o show do Guns N’ Roses em Campo Grande. Junto do marido e do filho de 16 anos, Elena pretende levar também a filha de 8 anos, que é fã do grupo. A família já havia participado de uma apresentação em Cuiabá no ano passado e seguirá de carro novamente para a capital sul-mato-grossense.

“Não tínhamos planejado ir ao show até esta segunda-feira, mas decidi acompanhar o grupo desde que anunciaram a visita. Entrei em um grupo de WhatsApp de fãs em Campo Grande e consegui comprar quatro ingressos no setor Front Stage. Estou muito feliz que deu tudo certo e mal podemos esperar para viver essa experiência juntos”, contou Elena.

A família de Elena planeja a viagem para o show do Guns N’ Roses em dois carros, acompanhada de amigos e parentes. O grupo pretende chegar a Campo Grande por volta do meio-dia e ao autódromo perto das 17h, evitando filas e a necessidade de disputar espaço na grade.

A experiência anterior em Cuiabá foi tranquila, com público respeitoso e sem incidentes, permitindo que a família aproveitasse o show de forma intensa e segura, chegando inclusive próximo à frente do palco durante as músicas finais da apresentação.

“Minha expectativa para amanhã é enorme. Meu marido e eu vamos ao show e meu filho de 16 anos estará assistindo pela segunda vez. Espero que toquem algumas músicas que não foram incluídas em Cuiabá. A gente quer curtir cada momento sem pressa, aproveitar a energia do público e sentir a emoção de estar bem próximo ao palco”, comentou Elena.

RJ para o Pantanal

A advogada Maria Emília Police viaja de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para o show do Guns N’ Roses em Campo Grande. Inicialmente, ela havia comprado ingressos para a apresentação no Rio, mas, após o cancelamento, optou pela data na Capital sul-mato-grossense, que também atendia à agenda da irmã, que a acompanha. O deslocamento será feito de avião, com chegada prevista para às 14h30, diretamente para o autódromo.

“Sou fã do Guns desde os 9 anos e já assisti a shows no Rio e em São Paulo. Dessa vez vou chegar antes da abertura dos portões para tentar ficar o mais próximo possível do palco, algo que era quase impossível nos festivais. Adoraria que tocassem ‘Patience’, que não tocaram em SP, mas mesmo se não rolar, vou curtir cada minuto do show, porque é o Guns, e a energia de três horas de música já vale tudo”, disse Maria Emília.

Nossos ‘primos’ Cuiabanos

O fã e analista de sistemas Diego Otto, de Cuiabá, está em rota para Campo Grande para o show. Ele partiu da capital do Mato Grosso na manhã desta quarta-feira (8), com uma parada em Rondonópolis, planejando chegar à Capital sul-mato-grossense por volta do meio-dia de ontem. Apesar da longa viagem, Diego destaca que está animado com o cenário do evento, localizado em um espaço aberto e afastado, que considera bastante interessante para a experiência do show.

“É minha primeira vez em Campo Grande para um show desse porte, então a expectativa é alta. Estou torcendo para que toquem as duas músicas que mais gosto. Se saírem essas, vai ser perfeito. O cenário do local é diferente, meio no campo, e isso só aumenta a experiência”, contou Diego para a reportagem.

Do interior

A médica veterinária Roberta Claro Spoladore, de Taquarussu, viaja junto com o marido para Campo Grande para realizar um sonho de adolescência: assistir ao show do Guns N’ Roses. A expectativa para a apresentação está no auge, e ela não esconde a ansiedade para viver cada momento da noite histórica. Roberta investiu em roupas e calçados confortáveis, pensando em aproveitar o espetáculo sem preocupações.

“Vou chegar por volta das 17h e o objetivo é curtir cada segundo do show. Se tiver o privilégio de ouvir ‘Used to Love Her’, vai ser inesquecível! Meu marido só está indo comigo para que eu possa realizar esse sonho de adolescência, então vai ser realmente especial”, contou Roberta.

Impacto no Estado

O empresário e produtor de eventos Glédson Damacena está à frente da organização de uma grande caravana para o show do Guns N’ Roses em Campo Grande. No total, 32 ônibus foram mobilizados, sendo 28 saindo da Praça do Rádio na Capital e quatro em Dourados, transportando 1.558 pessoas que desejam conferir de perto a apresentação histórica.

“Os ônibus que saem de Dourados vão trazer fãs de Ponta Porã, Nova Andradina, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Itaporã, Carapó e Naviraí. A procura foi intensa, recebemos mais de 300 mensagens por dia nesta semana, mas todas as vagas já foram preenchidas”, detalhou Damacena.

Para garantir a organização e segurança da caravana, uma equipe de mais de 20 profissionais será responsável pelo embarque tranquilo dos passageiros entre 13h e 18h. Além disso, a Agetran apoiou o evento, interditando a faixa de estacionamento ao redor da Praça do Rádio.

“O maior desafio foi encontrar ônibus suficientes para transportar mais de 1.500 pessoas com conforto e segurança. Conseguimos estruturar a logística para o embarque com apoio da Agetran, o deslocamento até o autódromo e o retorno sem problemas, garantindo que todos vivam a experiência do show da melhor forma possível”, finaliza o produtor.

Informações gerais

O show será realizado no Autódromo Orlando Moura, com abertura dos portões às 16h e início às 20h30.É obrigatório apresentar documento com foto e comprovantes para meia-entrada ou ingresso promocional social.

Além disso, itens proibidos incluem armas, objetos cortantes, fogos, drones, equipamentos profissionais, bebidas em recipientes rígidos, garrafas com tampa, alimentos não industrializados, cartazes, fantasias volumosas, drogas e medicamentos sem prescrição.

O acesso ao evento contará com revista obrigatória, não haverá guarda-volumes e todos os itens proibidos serão descartados. A classificação etária estabelece que jovens de 12 a 16 anos só poderão entrar acompanhados pelos pais ou responsável legal, enquanto os de 17 anos devem estar com um adulto e portar autorização com firma reconhecida. Para mais informações acesse o site oficial da Santos Show. (Colaborou Ian Netto).

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais