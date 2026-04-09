Show do Guns N’ Roses e Expogrande provocam mudanças no trânsito e restrição de caminhões na BR-262 em Campo Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia nesta quinta-feira (9), a partir do meio-dia, a restrição de circulação de caminhões na BR-262, no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A medida segue até as 22h e vale entre os quilômetros 233 e 328 da rodovia. A ação integra uma operação especial de trânsito montada por causa do show da banda Guns N’ Roses, que ocorre na Capital.

Segundo a PRF, a restrição tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego e reduzir o risco de acidentes durante o deslocamento do público para o evento. A orientação é para que motoristas planejem a viagem com antecedência e redobrem a atenção ao longo do dia, especialmente nos horários de maior movimento na rodovia.

Na área urbana de Campo Grande, também foi montado um esquema especial de trânsito devido ao show e à abertura da Expogrande. A operação é coordenada pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e conta com apoio do Detran-MS, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e PRF.

As equipes começam a atuar a partir das 14h, com pontos de apoio na saída da cidade, na região do Bairro Maria Aparecida Pedrossian. Haverá ainda organização de embarque e desembarque de passageiros na Praça do Rádio Clube. Para isso, as vagas de estacionamento no entorno serão interditadas a partir das 9h, ficando reservadas exclusivamente para ônibus responsáveis pelo transporte do público.

Na região da Acrissul, onde acontece a Expogrande, haverá interdições diárias entre os dias 9 e 19 de abril, sempre das 18h à meia-noite. Nesse período, ficarão fechadas a Avenida Tenente Pedro Correa Duncan e a Rua Benedito Campos Souto, no trecho entre as ruas Paraguai e Américo Carlos da Costa.

O acesso de veículos autorizados será feito pela Avenida Tenente Pedro Correa Duncan, com controle no local. Outras vias terão alteração no sentido de circulação: as ruas Américo Carlos da Costa e Dr. Pacífico Lopes Siqueira funcionarão em mão única, direcionando o fluxo para a Avenida Fábio Zahran.

Já na Avenida Fábio Zahran, nas proximidades do portão 7 do Parque de Exposições, haverá sinalização específica para organizar a saída de veículos e minimizar congestionamentos. Como rotas alternativas, a recomendação é utilizar as avenidas Salgado Filho, Fábio Zahran e Costa e Silva.

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