Efeito Guns: show dispara vendas no comércio de roupas e acessórios na Capital

Procura por itens da banda cresce às vésperas do show e beneficia desde lojas do centro até bairros afastados

Palco de um dos maiores nomes do rock mundial, Campo Grande viu itens da banda Guns N’ Roses tomarem conta das lojas. Camisetas, bandanas, almofadas e até estofados se tornaram produtos altamente procurados pelos fãs.

O show, anunciado em dezembro, movimentou a capital sul-mato-grossense, atraindo fãs de diversas regiões do Brasil. Além do público nacional, o evento também trouxe visitantes de países vizinhos, como Paraguai, Bolívia e Argentina, gerando um impacto significativo na economia local e proporcionando um alívio para comerciantes de diversos setores.

Hotéis, bares, restaurantes, serviços de transporte e o comércio em geral registraram aumento na demanda, evidenciando como grandes eventos culturais têm potencial para impulsionar a economia da cidade, gerar empregos temporários e fortalecer o turismo regional.

Entre os setores mais beneficiados, destacam-se as lojas de artigos voltados a fãs, que viram a procura por produtos da banda triplicar à medida que a data do show se aproximava.

É o que afirma Yan Ramires, gerente da loja Augusta Stores, localizada no centro de Campo Grande e especializada em itens de bandas de rock. Ele conta que, mesmo antes do anúncio oficial do show na capital, a loja já se preparava para a alta demanda.

“Desde o show de Cuiabá, a gente já meio que se preparou. Já trouxemos camisetas do Guns e deixamos bastante coisa em estoque”, afirma Yan. Segundo ele, o público feminino foi o que mais procurou pelos produtos.

“A mulherada veio em peso. A maior saída foi para o público feminino. A mulher é mais criativa na hora de montar o look. Se levar um cropped, já combina com outras peças; se for uma blusinha, já pensa no visual completo. Então a gente apostou bastante nisso. O público feminino foi maravilhoso”, relata.

Nos bairros

O impacto do evento também foi sentido em lojas afastadas da região central, como a Planeta Animes, localizada no bairro Aero Rancho. A proprietária, Eliane Maria, afirma que o movimento aumentou significativamente devido à procura por itens da banda e destaca que a distância do centro não foi um obstáculo.

“Muita gente veio até aqui comprar, mesmo estando longe do centro. Também atendemos pelo WhatsApp e fazemos entregas por toda a cidade, no centro, próximo à universidade então isso ajuda bastante, então não é um problema estar longe da região central”, explica.

Entre os produtos disponíveis, a loja apostou em variedade para atender diferentes públicos. “Trouxemos estampas novas que ainda não tínhamos, além de vários tamanhos. Temos desde o GG infantil, que equivale a 14 anos, até o G2, que é um tamanho especial. Também trabalhamos com pulseiras, spikes, correntes, acessórios, cintos, meias e até corsês tudo voltado para o show”, conta Eliane.

Ela destaca que o aumento nas vendas trouxe um respiro financeiro em um período que vinha sendo difícil para o comércio.

“As vendas estavam bem paradas nos últimos meses. Mas, com a procura por itens do show, conseguimos pagar todas as contas de abril. Foi um grande alívio. Espero que a cidade traga cada vez mais eventos desse porte”, afirma.

A atração se apresenta em Campo Grande nesta quinta-feira (9), e reforça como grandes shows e eventos culturais vão além do entretenimento, funcionando como importantes motores econômicos. Ao atrair visitantes, estimular o consumo e aquecer diversos setores.

Por Ian Netto