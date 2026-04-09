Lidio Lopes assume Avante e projeta fortalecimento no Estado

Presidente quer reorganizar sigla e ampliar atuação regional

Ao assumir a presidência estadual do Avante em Mato Grosso do Sul, o deputado Lidio Lopes afirma que chega à nova função com o objetivo de reorganizar a sigla e fortalecer sua presença política de forma estruturada em todo o Estado. A estratégia, segundo ele, passa pela formação de grupos, montagem de chapas competitivas e ampliação da atuação partidária nos municípios.

A escolha pelo Avante, conforme o parlamentar, está alinhada ao seu histórico político de participação em projetos partidários em consolidação. “Desde o meu primeiro mandato como vereador, passei por partidos grandes. Depois, assumi o Partido Ecológico Nacional (PEN), que virou Patriota (PATRI), e hoje estou à frente do Avante. Tenho um gosto muito grande por formatar chapas e criar grupos políticos”, afirmou.

Dentro desse planejamento, uma das principais frentes de atuação é estruturar o partido de forma integrada em todo o Estado, garantindo base política e organização para as próximas disputas eleitorais. “E vários prefeitos estão no mandato no interior do Estado, porque nós tínhamos um partido, na época, para garantir a legenda para eles. Nessa missão, eles pegaram um partido, organizaram um partido em MS para que a gente tenha legenda não só em 2026 para as eleições majoritárias, mas também para as eleições municipais em 2028.”, explicou.

Como primeiro passo, Lidio destaca a montagem de uma chapa considerada competitiva para as eleições proporcionais. A partir disso, o foco passa a ser o fortalecimento interno da sigla. “Nossa primeira missão foi montar uma chapa competitiva para deputado estadual e federal em 2026. Conseguimos viabilizar isso. Agora, é conversar com os filiados, agregar e fortalecer o partido, que estava muito solto no Estado”, disse.

A estratégia também inclui a expansão do Avante para municípios onde ainda não há presença consolidada, ampliando a capilaridade política da legenda de forma organizada. “Onde não tiver o Avante, nós vamos levar, inclusive no interior, já projetando o partido para as próximas eleições”, completou.

Com a estrutura em formação, o presidente estadual demonstra confiança no desempenho da sigla nas urnas, destacando o perfil dos nomes já definidos. “Nós formatamos uma chapa com muitos nomes bons, competitivos e já testados nas urnas. Não tenho dúvida de que teremos eleitos para a Assembleia Legislativa”, afirmou.

Por Danielly Carvalho