Farofa agridoce é opção de acompanhamento para churrasco de Natal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Ingredientes:

1 cenoura grande ralada ;

400 gramas de pêssego em calda, picado em cubos médios;

500 gramas de bacon;

meia cebola picada em cubos;

2 bananas da terra maduras;

uvas passas à gosto;

cheiro verde à gosto;

farofa de mandioca do tipo pronta;

Modo de Preparo:

Pique as bananas em cubos e doure em fogo baixo. A dica é realizar esse processo em uma panela que não grude e com pouco óleo, ou com uma colher de manteiga. Doure até que fiquem com aspecto de fritas e reserve;

Retire a capa do bacon, pique em cubos pequenos e coloque para fritar, de preferência em fogo baixo. Não coloque óleo na panela, pois o bacon solta gordura de forma natural;

Com o bacon frito, adicione a cebola picadinha, a cenoura ralada e os pêssegos em calda. Mexa para incorporar os ingredientes. Coloque uma pitada de sal, sem exageros porque o bacon é uma carne tradicionalmente salgada.

Adicione a farofa pronta, mexa bem, depois coloque as uvas passas e o cheiro verde. Sirva em seguida.

Filme de hoje: Crônicas de Natal (Clay Kaytis, 2018)