São Paulo aceita proposta do Vasco e encaminha venda do zagueiro Léo

O Vasco acertou a contratação de mais um jogador. Léo, zagueiro do São Paulo, está sendo comprado por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, e assinará contrato válido por três temporadas. O jogador, inclusive, é esperado no CT do clube nesta quarta-feira para exames médicos.

Aos 26 anos, Léo recebeu uma proposta do Angers, da França, para deixar o São Paulo na última temporada. Rogério Ceni e a diretoria viam como importante a presença do zagueiro na reta final de 2022, quando o clube disputou, simultaneamente, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

Hoje zagueiro, Léo iniciou sua carreira no Fluminense e teve passagem pelo Bahia antes de chegar ao São Paulo, contratado pelo clube em 2018, como lateral-esquerdo. Em 2021, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o jogador foi deslocado para atuar no trio de zaga e ganhou a posição com Hernan Crespo.

Além do novo zagueiro, o Cruz-Maltino já anunciou o atacante Pedro Raul e o volante De Lucca. Pelo primeiro, o Gigante da Colina pagou pouco mais de R$ 10 milhões, enquanto o segundo chegou sem custos. Além disso, o Vasco também renovou contrato com o meia Nenê.

Já o São Paulo, com a saída de Léo, fica com uma situação complicada para a posição. Ferraresi é o único zagueiro a disposição no momento. Diego Costa passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e deve ser desfalque nas primeiras rodadas de Paulistão. Arboleda, por ter disputado a Copa do Mundo pelo Equador, só se reapresenta nos primeiros dias de janeiro e precisará fazer uma pré-temporada.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.