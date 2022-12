Direto do túnel do tempo, torta fria pode ser opção para Ceia de Natal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Ingredientes:

1 embalagem de pão de forma integral sem casca ou a gosto

Recheio de picles:

100 gramas de picles a gosto

2 colheres das de sopa de azeitonas verdes picadas

100 gramas de ricota fresca

2 colheres das de sopa de maionese

Sal, pimenta e temperos a gosto

Recheio de frango:

1 peito de frango cozido e desfiado

2 colheres das de sopa de maionese

2 colheres das de sopa de salsinha fresca picada

Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Recheio de escarola:

3 xícaras das de chá de escarola picada

1 colher das de sopa de cebola picada

1 colher das de sopa de suco de limão

1 colher das de sopa de azeite

1/2 colher das de café de glutamato monossódico

2 colheres das de sopa de maionese

2 colheres das de sopa de salsinha fresca picada

Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Cobertura:

3 colheres das de sopa de maionese

200 gramas de creme de leite UHT

Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Modo de Preparo:

Recheio de picles

Bata no processador todos os ingredientes e utilize na montagem.

Recheio de frango

Misture bem todos os ingredientes e utilize na montagem.

Recheio de escarola

Misture bem todos os ingredientes e utilize na montagem.

Montagem

Em uma forma de bolo inglês forrada com papel alumínio, faça camadas de pão, recheio de picles, outra camada de pão, recheio de frango, pão, recheio de escarola, pão e finalize com a cobertura. Cubra com papel alumínio e deixe gelar por 2 horas. Desenforme, finalize com a cobertura e decore a gosto.

Filmes de hoje: O Estranho Mundo de Jack (Henry Selick, 1993)

Jack Skellington (Chris Sarandon) é um ser fantástico que vive na Cidade do Halloween, um local cercado por criaturas fantásticas. Lá todos passam o ano organizando o Halloween do ano seguinte mas, após mais um Halloween, Jack se mostra cansado de fazer aquilo todos os anos. Assim ele deixa os limites da Cidade do Halloween e vagueia pela floresta. Por acaso acha alguns portais, sendo que cada um leva até um tipo festividade. Jack acaba atravessando o portal do Natal, onde vê demonstrações do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a sequestrarem o Papai Noel (Edward Ivory) e fazerem seu próprio Natal. Apesar de argumentos fortes de sua leal namorada Sally (Catherine O’Hara) contra o projeto, o Papai Noel é capturado. Mas os fatos mostrarão que Sally estava totalmente certa.

A Origem dos Guardiões (Peter Ramsey, 2012)

As crianças do mundo inteiro são protegidas por um seleto grupo de guardiões: Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e Sandman. São eles que garantem a inocência e as lendas infantis. Mas um espírito maligno, o Breu, pretende transformar todos os sonhos em pesadelo, despertando medo em todas as crianças. Para combater este adversário poderoso, a Lua designa um novo guardião para ajudar o grupo: Jack Frost, um garotinho invisível que controla o inverno. Sem conhecer sua própria vocação de guardião, ele embarca em uma aventura na qual vai descobrir tanto sobre as crianças quanto sobre seu próprio passado.

