Exposição ‘Ori’ marca o mês da consciência negra no MIS

Neste mês da consciência negra acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS) em Campo Grande a Exposição ‘Ori’. A parceria é feita com o coletivo enegrecer e pode ser vista de graça no museu.

Nesta mostra, os artistas buscam dialogar nas suas obras a particularidade que cada um carrega dentro de si. A pluralidade do auto reconhecimento do ser. Em cada ser existe um universo singular. Ori é o Orixá de cada pessoa, o que vem primeiro. Ele é o responsável por guiar cada um em direção ao que mais quer.

Em suas propostas, o coletivo enegrecer apresentam um tom crítico forte em relação às desigualdades sociais entre as diversas esferas da sociedade. Trazem à tona criações que permitem experienciar em formas criativas, suas dores e conflitos, com o intuito de evidenciar o cotidiano e os espaços que seus corpos ocupam.

O coletivo é formado por 23 artistas campo-grandenses com uma rica e impactante produção artística, nos apresentam obras que vão desde a contemporaneidade da linguagem do Grafitte, Performance, Instalações, Desenho, Gravura e Pintura.

A exposição ‘Ori’ fica disponível do dia 08 a 30 de novembro no Museu da Imagem e do Som de MS na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar. Para mais informações: (67) 3316-9178.

