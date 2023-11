Onda de calor em MS: Temperaturas podem atingir 42°C

Mais um dia de calorão! É o que aponta a previsão do tempo para este sábado (11), de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que vem acompanhada de alerta para a forte onda de calor que predomina em todo o estado de Mato Grosso do Sul, deixando as temperaturas em níveis extremos, quase sempre na casa dos 40°C.

Para Campo Grande, a previsão é de que os termômetros oscilarão entre 27°C de mínima e 38°C, de máxima. Calor intenso, repetindo o cenário que ocorreu durante a semana. Em Coxim e Camapuã, na região norte do estado, o dia começa com 25°C e durante o dia, pode registrar 40ºC de máxima.

No leste de Mato Grosso do Sul, os termômetros registram 24ºC de mínima, podendo chegar a 40º de máxima em Três Lagoas e, em Paranaíba as condições climáticas serão parecidas, com 21ºC de mínima e 38ºC de máxima. Nem a região sul, onde as temperaturas costumas ser mais amenas que no restante do estado, vai escapar da onda de calor. Dourados deve registrar temperatura mínima de 25ºC, mas a máxima pode chegar aos 40ºC.

Na região do Pantanal, Aquidauana e Corumbá terão mínimas de 28°C, e máximas que também pode atingir 40°C. Em Porto Murtinho os termômetros devem bater recordes com as altas temperaturas. A cidade que tem sido a primeira no ranking das altas temperaturas do Estado e uma das mais quentes do Brasil, começa o dia com 30°C e a temperatura máxima prevista é de 42°C.

Vale ressaltar que em situações de calor extremo, como a que Mato Grosso do Sul tem enfrentado nos últimos dias, é importante adotar medidas que amenizem os impactos à saúde, como ingerir bastante líquido, evitar praticar atividades físicas em horários inadequados, onde o sol está mais forte.

Com informações do Cemtec.

