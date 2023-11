MIS exibe filme sobre inteligência artificial nesta sexta-feira

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o “CineClube CineArq”, exibe no dia 10 de novembro de 2023, às 19 horas, o filme “Ex_Machina: Instinto Artificial”. O CineClube oferece exibições mensais com filmes relacionadas a intersecção entre a linguagem do cinema e da arquitetura.

O filme “Ex_Machina: Instinto Artificial”, de Alex Garland (Reino Unido/2014/ Ficção Científica, Suspense /14 anos/1h48’), conta a história de um jovem programador de computadores que ganha um concurso na empresa onde trabalha para passar uma semana na casa de Nathan Bateman (Oscar Isaac), o brilhante e recluso presidente da companhia.

Após sua chegada, Caleb percebe que foi o escolhido para participar de um teste com a última criação de Nathan: Ava (Alicia Vikander), uma robô com inteligência artificial. Mas essa criatura se apresenta sofisticada e sedutora de uma forma que ninguém poderia prever, complicando a situação ao ponto que Caleb não sabe mais em quem confiar.

Após a exibição do filme será realizado um debate com o Prof. Dr. Alex Rezende Nogueira (UFMS), curador da mostra, que acompanhará a sessão e o bate-papo sobre a temática tecnologia- domesticidade.

O projeto CineArq buscar promover a intersecção entre a linguagem do cinema e da arquitetura, através da mostra de filmes. A sessão será gratuita e aberta ao público. Acesse também: Caminhões da Fórmula Truck chegam à Capital para campeonato parado há sete anos