UFGD abre 379 vagas para processo seletivo de transferência e segunda graduação

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) anunciou a abertura de 379 vagas para preencher vagas ociosas, direcionadas a estudantes que desejam se transferir de outra instituição de ensino superior e a diplomados interessados em uma segunda graduação. As inscrições estão abertas até 17 de novembro, são gratuitas e não exigem provas.

A seleção contempla 26 cursos da universidade, entre eles Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, diversas modalidades de Engenharia, Física, História, Letras, Nutrição e Pedagogia. A análise será feita com base em critérios como carga horária cursada, idade e desempenho acadêmico, e não haverá aplicação de provas para os candidatos.

O formulário de inscrição pode ser preenchido online pelo site da UFGD, onde também está disponível o edital completo com todas as informações necessárias. O processo seletivo adota cotas sociais para candidatos que atendam aos requisitos específicos, garantindo oportunidades para diferentes perfis de estudantes.

Em caso de número de inscritos inferior ao de vagas disponíveis, todos os candidatos participarão na modalidade de ampla concorrência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais