Dois são presos transportando produtos contrabandeados do Paraguai em veículos na cidade de Maracaju

Na última quarta-feira(06), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu dois carros carregados com produtos ilegais em Maracaju. Dois homens acabaram presos

Um patrulhamento ocorria pela MS-462, quando foi dada ordem de parada a dois condutores de um Siena e um Palio, que seguiam no sentido contrário.

Na vistoria, foram encontrados caixas de óculos, de cigarros eletrônicos, essência de narguilé, kits de maquiagem e mais mil pacotes de cigarros.

Os produtos seguiam para o Brasil sem a documentação legal para a circulação e o comércio. Questionados sobre o ilícito, a dupla disse que foi contratada para realizar o frete do Paraguai até Nova Alvorada do Sul, cidade onde reside.

Os veículos, os materiais apreendidos e os condutores foram entregues na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo resultante da ação criminosa foi de R$ 200 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF também recebe reclamações e denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300.

