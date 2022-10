Ex-jogador Kami participa de Parada Nerd e conversa sobre o cenário brasileiro de Esportes

Depois de dois anos sem atividades, a Parada Nerd retornou com grandes nomes da cultura nerd, como é o caso do ex-jogador profissional de League of Legends Gabriel ‘Kami’ Bohm. O evento teve três dias de atividades e encerrou no último domingo (23).

Antes de se afastar do cenário competitivo, Kami era um dos jogadores mais experientes do Brasil. Foram seis anos competindo em alto nível. Sempre defendendo a camisa da PaiN Gaming, o pro-player conquistou dois títulos do CBLoL, em 2013 e 2015.

Em 23 de novembro de 2020, em um vídeo postado nas redes sociais da Pain, o ex-jogador anunciou que não faria o retorno como havia prometido no ano anterior e que havia se aposentado definitivamente. Kami explicou sua decisão de parar de competir, uma vez que se encontrava “perdido” na época.

Atualmente, Kami trabalha como Embaixador da Intel Gaming e influenciador da Pain, onde participa de eventos sobre League of Legends e cultura nerd em geral.

Parada Nerd

Pela primeira vez em Campo Grande, Kami elogiou a organização da Parada Nerd e comentou a importância de popularizar e descentralizar geograficamente o cenário dos Esportes no Brasil. “É muito importante especialmente quando é fora do eixo Rio-São Paulo. Acho que tem muito público muito carente de eventos como o Parada Nerd aqui em Campo Grande, que inclusive está bem organizado. […] Eu tô tendo a oportunidade de viajar para os eventos pós-pandemia e o pessoal tá muito feliz”, destacou o ex-jogador.

Em coletiva de imprensa, Kami foi simpático e acessível com jornalistas e comentou sobre o cenário profissional de League of Legends, sobre sua carreira como influenciador da Pain Gaming e sobre a representatividade LGBTQIA+ na comunidade brasileira de jogos eletrônicos.

Confira a entrevista na íntegra:

