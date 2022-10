1º dia de Parada Nerd contou com programação musical

Após dois anos de hiatus, a 7º edição do Parada Nerd começou ontem (21) no Shopping Bosque dos Ipês e contou com entrada gratuita e diversas atrações. O evento irá ocorrer até amanhã (23), das 10h às 22h.

A programação de ontem foi exclusivamente musical, contendo apresentações de Anjo azul, BWRaps, Arcade Orquestra e Madhouse, além de shows relacionados à cultura pop. Já a de hoje, conforme a organização do evento, terá K-POP Dance Contest, Hitm00n, Fábio Lucindo, Luísa Horta, Felícia Rock e Cosplay Talk.

Para quem quer ir, mas não comprou o ingresso antecipadamente, não precisa se desesperar! Está rolando venda de ingressos na portaria do evento, os valores variam de R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

O evento ocorre no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês.

Para ficar por dentro do evento, acompanhe os stories do nosso Instagram.

Leia Mais: