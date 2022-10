Polícia Civil apreende mais de 90 quilos de cocaína

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu, no domingo (23), 90 quilos de cocaína, na cidade de Coxim, a 251 km de Campo Grande. Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante.

Os investigadores realizaram monitoramento na residência do suspeito após receberem informações de que ele estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes, que, posteriormente, seriam disseminadas em Coxim e na região Norte.

Após diligências, os policiais encontraram a cocaína enterrada no quintal da residência do suspeito, dentro de um tampor plástico de óleo diesel.

Diante disso, foi efetuada a prisão em flagrante. Todo o entorpecente foi encaminhado para delegacia e posteriormente será incinerado

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.