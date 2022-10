Após 3 dias de diversão, Parada Nerd chega ao fim

Após 3 dias de muitas atividades e diversões voltadas para o universo geek de Mato Grosso do Sul, o Parada Nerd chegou ao fim neste domingo (23). Durando pela primeira vez mais de dois dias, o evento, que teve uma estimativa de ser prestigiado por cerca de 10 mil pessoas, disponibilizou para o público stands, apresentações musicais, aérea de jogos e muito mais.

Realizado no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ypês, o evento de cultura pop contou com mais de 10 lojas onde dezenas de produtos nerds estavam sendo comercializados; karaokê, recheado de músicas que marcaram o universo nerd, arena campal, tornando possível o sonho de brincar com espadas sem o risco de perder um braço; a área Video Games, onde qualquer um poderia jogar Just Dance, League of Legends, fliperama e diversos outros jogos como Street Figther e Mortal Kombat; um espaço onde foi realizado o maior torneio de Fighting Games do MS, o campeonato Quebra Torto; além da área de K-Pop, que tinha até mesmo uma pista de dança para os fãs dos cantores coreanos dançarem as suas coreografias preferidas.

Ainda tinham os stands exclusivos dos parceiros dessa edição, como a Semlalo, BDM Digital, Editora New Order, Mystical Space, Board Game Club e o camarim para cosplays feito exclusivamente pelo My Cookies. O Bosque Expo também contou com praça de alimentação e uma área para o meet greet com os convidados.

Mas agora, vamos falar individualmente sobre cada dia deste evento tão aguardado, após dois anos em hiatos por causa da pandemia de Covid-19.

1° dia de evento

A sexta-feira (21), que teve a entrada gratuita mediante a apresentação de um quilo de alimento não perecível, contou com uma programação exclusivamente musical, com atrações regionais. Começando as 16h, Anjo Azul, Bwraps, Arcade Orquestra e Madhouse dominaram o palco durante as horas do primeiro dia. Além da música, toda a estrutura do evento estava em pleno funcionamento, deixando a disposição outras opções de diversão. O público também teve a oportunidade de encontrar o fenômeno da internet, Julia Barni e os cosplayers convidados Giu Hellsing, Leon Martins, Sano Cos, Sami, Yuya, Shizue, que também foram os jurados do Concurso de Cosplay realizado no terceiro dia.

2° dia de evento

Já no sábado (22), o palco da Parada Nerd recebeu o K-Pop Dance Challenge, onde diversos dançarinos apresentaram as suas coreografias nas categorias em grupo e individual; a dupla Hitmoon, que realizou o seu primeiro show oficial, cantando suas músicas autorais alguns covers de canções coreanas; os dubladores Fábio Lucindo e Luísa Horta, responsáveis pelas vozes de Ezreal, de jogo League of Legends e Uraraka do anime My Hero Academia, onde falaram sobre as suas carreiras neste universo; a cantora e rapper de músicas geeks Felícia Rock, que embalou a plateia cantando as suas canções e dando uma palhinha de algumas colaborações que participou; e um bate papo e desfile com o cosplayers convidados Giu Hellsing, Leon Martins, Sano Cos, Sami, Yuya e Shizue.

3° dia de evento

No domingo (23) e último dia, o palco contou com um bate-papo com o Kuroda e Paulo e logo depois uma das atrações mais esperadas do evento, o ex-jogador profissional de League of Legends, KamiKat, que deixou a plateia lotada. Após ele, foi a vez da dubladora Luíza Caspery dividir um pouco da sua trajetória nos games e cantar alguns sucessos das suas personagens. A próxima atração foi a responsável por parar o Parada Nerd, o Concurso do Cosplay, onde diversas pessoas incorporaram personagens de jogos, animes e filmes, se apresentando tanto na categoria individual como em grupo. O encerramento oficial do evento ficou por conta da banda The Kira Justice, que arrastou o público para frente do palco, cantando músicas que marcaram gerações, como “Sorriso Resplandecente” e a famosa abertura de Pokemón.

Depoimentos

Com tantas atrações e um público enorme, nós do O Estado Online perguntamos para algumas pessoas que foram para o Parada Nerd as suas opiniões sobre essa 7° edição.

A social media, Letycia Thamara, que foi pela primeira vez no parada Nerd, revela que adorou o evento e afirma que ele foi acessível para todos. “Eu achei bacana pois pude me divertir e percebi que foi acessível a todas as classes sociais, pois o primeiro dia foi gratuito e havia atrações interessantes. A ala dos artista haviam [produtos] de R$2 reais a R$60 e isso me permitiu aproveitar todo o evento, admirando os cosplays, dançando no Just Dance ou lutando com espadas”.

Lays Abdalla, analista de Marketing, também cita a experiência de poder prestigiar os cosplayers, além de achar a estrutura do evento satisfatória, porém, complementa que achou algumas partes desorganizadas. “Bom, eu achei a estrutura do Parada Nerd muito legal, tinha diversas interações legais, além de todos os cosplays que são muito bonitos visualmente. É como entrar em outro planeta com diversos heróis e anti-heróis, eu me diverti de mais e achei tudo muito incrível. Claro, teve algumas coisas desorganizadas, mais são coisas bem simples e não interferem no resto da estrutura”.

Para o vendedor José Augusto, esta edição também foi a sua primeira e ele afirma que foi especial. “Eu gostei muito do evento, foi a minha primeira vez na Parada Nerd e pra mim, estar em um lugar onde basicamente todas as pessoas compartilham dos mesmos gostos que você, é algo muito especial, uma energia muito boa”.

Porém, mesmo tendo gostado do evento, José ressalta que se sentiu um pouco decepcionado com a forma que foi realizado o meet greet do ex-jogador Kami, o convidado mais aguardado por ele. “Achei que algumas coisas poderiam ter sido melhor, como por exemplo a maneira com que foi organizado o tempo, desde ao momento de subir no palco, até o momento de tirarmos foto com o convidado. Não nos deu a oportunidade de falar com ele, apenas tirar uma foto em que muitos não conseguiram se quer ficar ao lado dele, ou o fato de não conseguirmos pedir um autógrafo. São momentos importantes que temos no evento e não poder ter um autógrafo ou uma foto mais próxima acaba tornando a experiência de certa forma frustrante. Mas ainda sim foi um evento incrível que me marcou muito, e com certeza ano que vem estarei lá de novo”.

