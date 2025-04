Eventos de Páscoa, teatro e jazz são destaques do feriadão

Stand-up e programação para as crianças são destaques em Campo Grande

Lançamento do álbum “Na Linha”

Com 22 anos de trajetória musical, o cantor, compositor e produtor cultural John Caetano lança no dia 18 de abril de 2025 o álbum “Na Linha”, seu primeiro trabalho solo, que chega às plataformas digitais como um mergulho poético e sensorial na identidade da fronteira entre Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). Conhecido por seu trabalho à frente da banda Surfistas de Trem, uma das mais populares da região, John propõe agora uma obra autoral mais introspectiva, sem abrir mão da pulsação coletiva que sempre marcou sua caminhada.

Mais de duas décadas de música na fronteira

Ao longo de 22 anos de carreira, John Caetano consolidou-se como um dos nomes mais atuantes da música sul-mato-grossense. Com a Surfistas de Trem, grupo fundado há 18 anos, circulou pelos principais festivais do Mato Grosso do Sul, como o Som da Concha, MS Canta Brasil e o Festival América do Sul, além de apresentações no Paraguai.

Em 2021, foi finalista do Festival Universitário da Canção de Mato Grosso do Sul (FUC/MS) com a música “A História de Timaura da Silva”, que viria a dar origem a um projeto de arte-educação multidisciplinar, envolvendo música, literatura, quadrinhos, artes visuais, animação e educação ambiental, com foco na valorização dos povos originários, especialmente da etnia Guarani-Kaiowá.

Produção musical de peso e direção refinada

“Na Linha” traz a assinatura do produtor Antônio Porto, considerado um dos maiores nomes da música sul–mato-grossense. Com uma carreira sólida, Porto já acompanhou Almir Sater, Renato Teixeira e Tetê Espíndola, além de manter uma trajetória internacional como músico e arranjador. No álbum, ele também toca em oito das nove faixas, além de realizar toda a edição e mixagem.

A direção musical é de Gleison Derzi, responsável pela coprodução de oito faixas, produção de uma e pela condução das gravações de diversos instrumentos com músicos convidados. Sua sensibilidade ajudou a costurar o conceito do disco, garantindo coesão estética e diversidade sonora.

Completando o time, o álbum reúne um dream team de músicos de diferentes regiões do Mato Grosso do Sul e São Paulo, trazendo timbres, sotaques e texturas que ajudam a traduzir o espírito da fronteira em música. Música como identidade da fronteira

Mais do que um álbum, “Na Linha” é um manifesto de pertencimento.

Cada faixa carrega em si fragmentos da paisagem, dos dilemas e da espiritualidade que moldam a vida entre Brasil e Paraguai. A música de John Caetano tem se destacado não apenas pela qualidade poética e sonora, mas também por seu papel na afirmação da identidade cultural fronteiriça, funcionando como uma ponte entre o urbano e o ancestral, entre o regional e o universal.

Campo Grande Jazz Festival

O Campo Grande Jazz Festival apresenta o show internacional do Bossa Livre, diretamente da Ilha da Madeira (PT) e, na abertura, Marcela Mar, acompanhada por Renã Nonnato, representantes da nova geração da música sul-mato-grossense.

Com quase dez anos de existência, o grupo Bossa Livre (PT) é composto por Lidiane Duailibi (cantora de música brasileira), Nuno Filipe (compositor de música eletrônica), Norberto Cruz (compositor e músico com formação clássica) e Jorge Marggiore (compositor e músico de jazz). Em seus concertos, através da interpretação dos repertórios pelos diferentes músicos, o grupo proporciona uma ponte entre os universos sonoros do Brasil e da Europa, explorando possibilidades musicais e artísticas. A celebração da diversidade e da riqueza cultural de cada integrante se manifesta na criação conjunta com outras sonoridades e tradições.Mais do que uma simples banda, Bossa Livre é um convite à exploração, recebendo músicos convidados para interagir e criar fora de suas zonas de conforto, conectando-se de forma orgânica.

O projeto transcende as fronteiras estilísticas convencionais, oferecendo um espaço de experimentação em uma fusão inovadora, onde o contraste entre as tradições se torna um diferencial criativo.Em Campo Grande, o show contará com a participação especial dos músicos do El Trio.

Marcela Mar, anfitriã da noite, pode não ser um nome familiar para muitos, mas “mar” é a descrição perfeita para uma pessoa cuja música flui dela como água. Filha do sanfoneiro Marcelus Anderson, aos 18 anos, Marcela conquistou parcerias com músicos como o produtor Eric Silver (EUA), o baixista Victor Wooten, Paulo Simões, Yamandu Costa, Michael Pipoquinha e Gabriel Grossi. Ela pode ser nova na cena, mas as reações de seus ouvintes aqui no Brasil e exterior são um indicador; Senhorita Mar é uma potência que todo mundo vai ouvir falar muito!Inspirada pela música fronteiriça, regional e pelo jazz, Marcela se tornou violonista e cantora virtuosa, que parece hipnotizar o seu público com interpretações profundas, mergulhadas no seu universo pessoal e artístico. O show será realizado neste sábado (19), na Cervejaria Canalhas, Rua Oceano Atlântico, 99, às 19h15. Mais informações por meio das redes sociais da cervejaria.

SEXTA-FEIRA (18)

Desapega CG – Brechós

Desapega CG chega à 11ª edição com estreia no Parque Tarsila do Amaral. O maior evento de moda circular e economia criativa de Campo Grande chega à sua 11ª edição com uma grande novidade: pela primeira vez, o Desapega CG será realizado na região do Vida Nova, ocupando a área coberta do Parque Tarsila do Amaral, no sábado, 19 de abril, das 8h às 16h.Com mais de 80 brechós confirmados e mais de 25 mil itens disponíveis, o evento reúne expositores de roupas, calçados, acessórios, livros, brinquedos, itens de decoração e plantinhas. Tudo com preços acessíveis – a partir de R$ 2 – e com a proposta de incentivar o consumo consciente, o reaproveitamento de peças e a geração de renda para pequenos empreendedores.

Oficina para crianças

Neste feriado prolongado, o Shopping Campo Grande realiza programação especial para a criançada que estará em casa. Na sexta-feira (18) acontece às 14 horas a oficina de Desenhinho e Fantoche da Puket. Já no sábado (19) é dia de mais Desenhinho junto a uma divertida oficina de Máscaras de Coelhinhos às 17 horas. No domingo (20), também às 17 horas e em clima de Páscoa, tem oficina de Biscoitos Decorados da Biscoitê e também Desenhinhos. Para participar é necessário realizar inscrição prévia pelo link disponível na Bio do Instagram @shoppingcampogrande. As vagas são limitadas e as atividades acontecem no corredor da expansão, próximo à Biscoitê.

Caça aos Ovos

Já o shopping Norte Sul Plaza realiza a Caça aos Ovos, com crianças de até 14 anos que adquirirem ingresso para o Kid Play ou T-Rex Tour. Elas poderão participar de uma caça aos ovos recheada de surpresas: bolinhas e plaquinhas premiadas estarão escondidas nas piscinas e espaços das atrações, e quem encontrar leva um kit surpresa. A brincadeira acontece durante o horário normal de funcionamento da Magic nos dois dias e é válida somente para clientes pagantes dessas atrações.

SÁBADO (19)

Stand-Up “Cê Falô, Tá Falido!”

No seu novo show “Cê Falô, Tá Falido!”, o comediante Cleber Rosa transporta o público para a Vila da Cadela Moiada, onde mora o caipira mais amado do Brasil, Chico da Tiana! Pensado para todos os públicos, o espetáculo é de classificação Livre e sempre conta com novas piadas, causos hilários e as fofocas do dia a dia. Você vai se divertir como se não houvesse amanhã! A apresentação será no Teatro Dom Bosco, Av. Mato Grosso, 225, Centro, às 19h30; ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Cine Clubinho Sesc Teatro Prosa

A partir das 16h, o Sesc Teatro Prosa realiza o Cine Clubinho com o filme ‘Meu AmigãoZão. Yuri Lili e Matt estão apavorados: seus pais vão mandá-los para uma colônia de férias cheia de crianças desconhecidas. Unem-se então a seus Amigãozões Golias Nessa e Bongo e juntos fogem para um mundo de fantasia repleto de ambientes e criaturas incríveis. Todos se divertem até que conhecem Duvi Dudum uma criatura divertida que aos poucos revela seu verdadeiro interesse: separar a turma de seus Amigãozões. Agora nossos pequenos heróis vão precisar enfrentar todos os seus medos para resgatar Golias Nessa e Bongo das garras de Duvi Dudum com a ajuda de novos amigos que fizeram nessa aventura. A classificação é livre.

Espetáculo ‘O Bem Amado’

Neste sábado, o grupo de teatro Fulano di Tal encena ‘O Bem-Amado’, de Dia Gomes, com direção de Marcelo Leite. O espetáculo é uma comédia política carnavalesca cheia de breguices, e conta a história de Odorico Paraguaçu um showman e também prefeito da cidade de Sucupira do Sul,que tem como promessa de campanha a inauguração de um cemitério municipal. A apresentação será no Espaço Fulano di Tal, rua Rui Barbosa, 3099, centro. Mais informações pelo Instagram do Fulano di Tal @fulanodital.

Festa da Páscoa

O município de Dourados realiza neste fim de semana a 1ª Festa da Páscoa, no Parque Antenor Martins. Haverá praça de alimentação, feira de artesanato, brinquedos infláveis, pescaria, ovos de Páscoa para as crianças, show nacional com a dupla Jads e Jadson, e shows regionais com João Vicente, DJ Vini Araujo e grupo Não Tem Hora, tudo a partir das 18h e com entrada gratuita.

Espetáculo ‘Mundo Disney’

Prepare-se para uma experiência mágica com o nosso espetáculo de circo inspirado no mundo Disney. Uma combinação perfeita de acrobacias impressionantes, personagens encantadores e uma trilha sonora que vai fazer você reviver os melhores momentos dos seus filmes favoritos. Venha se encantar e se divertir com toda a família! O espetáculo será na Av. Alberto Araújo Arruda – Próximo ao campo e ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

DOMINGO (20)

Feira Bosque da Paz das 9h às 15h, a Praça do Bosque da Paz se enche de economia criativa, cultura e gastronomia com a Feira Bosque da Paz, com edição especial de Páscoa. Mais que um evento, será um momento de fé, união e renovação, em parceria com a paróquia Imaculado Coração de Maria, com a presença especial de Dom Vitório, que conduzirá uma missa trazendo todo o verdadeiro sentido da Páscoa. O evento ainda trará feirinha de adoção responsável.

Por Carolina Rampi

