Cruzeiro domina o Bahia no Mineirão e vence por 3 a 0 pelo Brasileirão

O Cruzeiro não tomou conhecimento do adversário e venceu o Bahia por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (17), no Mineirão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação consistente, o time mineiro foi superior durante todo o jogo e garantiu os três pontos com gols de Lucas Romero e Kaio Jorge (duas vezes).

Com o resultado, o Cabuloso chegou aos 7 pontos e assumiu, ainda que provisoriamente, a 5ª colocação na tabela. Já o Bahia, que ainda não venceu na competição, permanece com 3 pontos, na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Domínio azul desde o início

O Cruzeiro começou pressionando e logo aos 13 minutos teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, após falha do goleiro Ronaldo. No entanto, Kaio Jorge cobrou mal e o próprio Ronaldo defendeu. Pouco depois, o goleiro baiano sentiu lesão e foi substituído por Marcos Felipe.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 51 minutos, Lucas Romero arriscou de longe e contou com falha do substituto para abrir o placar: 1 a 0 para o Cruzeiro.

Amplo controle no segundo tempo

Na etapa final, o Bahia tentou equilibrar o jogo, mas esbarrou na forte marcação celeste e na falta de criatividade. O Cruzeiro seguiu melhor e aproveitou os espaços para ampliar o marcador.

Aos 19 minutos, Kaio Jorge se redimiu do pênalti perdido e marcou após assistência de Christian. Doze minutos depois, o atacante fez seu segundo gol, acertando belo chute da entrada da área e decretando a vitória cruzeirense por 3 a 0.

Próximos compromissos

Na 5ª rodada, o Cruzeiro enfrentará o Bragantino, fora de casa, no próximo domingo (20), às 19h30 (horário de Mato Grosso do Sul). Já o Bahia buscará a reabilitação diante do Ceará, na segunda-feira (21), às 19h, em Salvador.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais