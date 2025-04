De peixe a chocolate, pratos prontos para a Páscoa ganham as prateleiras e restaurantes

O que não faltam são opções para garantir um almoço caprichado no feriadão

Cada vez mais os brasileiros deixam as panelas nos feriados e fins de semana, como no caso da Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, para saborear almoços prontos, encomendados de restaurantes, bistrôs, locais especializados e supermercados. Entretanto, a tradição de reunir amigos e família não mudou, apenas se atualizou e ganhou os ares da praticidade, sem abrir mão do sabor.

As rotinas aceleradas são um dos principais fatores para a mudança. Para empreendedores do setor, a Páscoa tem se consolidado como uma das datas lucrativas do calendário gastronômico, que traz a cominação da compra de chocolate para crianças, perdendo apenas para o Natal. Agora, o ‘esquema’ é equilibrar tempo, sabor e comodidade.

Segundo pesquisa realizada pela Fecomércio e Sebrae, o peixe é o carro-chefe nas mesas de 61% dos sul-mato-grossenses, seguindo assim a tradição Cristã, principalmente na sexta-feira da Paixão, com a abstinência da carne vermelha.

O Grupo Pereira segue com a prática do cardápio para datas comemorativas, e esse ano não será diferente. Para quem quer investir, o supermercado Comper realiza encomendas para o almoço de sexta-feira Santa e domingo de Páscoa, com um Kit Páscoa especial contendo salada de folhas, de bacalhau, arroz, bacalhoada, lasanha de espinafre, torta de palmito, farofa e pintado ao urucum, por R$ 559,90, que serve para oito pessoas.

“Os pratos disponíveis no nosso cardápio são os que mais tem aceitação dos nossos clientes. Eles já sabem o que procurar e onde irão encontrar seu almoço de do Domingo de Páscoa, pois já estamos nessa rotina há muito tempo”, enfatizou a encarregada Regional de Operações de Alimentos do Grupo Pereira, Ingrid Hurtado.

Também é possível comprar escondidinho, bolinho de bacalhau, peixes, farofas e tortas doces por gramas e o próprio catálogo divulgado auxilia a calcular as porções por pessoa.

“Estamos trabalhando com a revista física em algumas lojas e a revista online, para as encomendas. Teremos pratos prontos disponíveis na nossa área de venda, onde o cliente leva a quantidade que precisar”, explica Hurtado.

Os peixes trabalhados são o pacu, o filé de tilápia, pintado e lascas de bacalhau. “Como essa prática da empresa já é de anos os clientes logo que se aproxima o mês da Páscoa já procuram em nossas lojas saber da revista. Temos clientes fidelizados. Para nós é gratificante ‘servir’ as famílias, saber que nossos clientes confiam em nosso trabalho, confiam em deixar em nossas mãos o seu almoço de uma data tão especial onde tem a ver com Amor, Religião, Respeito e Confiança”.

Além de doces e ovos, a confeitaria Doces Momentos também está com cardápio para os dois dias de comemoração. Os pratos principais variam de Pacu Assado, Tilápia Urucum, Escondidinho de Bacalhau, Suflê de Bacalhau e Filé Mignon com Trilogia de Cogumelos. Há opções variadas de acompanhamentos e massas.

“Nosso cardápio de almoço de Páscoa foi pensado em levar sabores caseiros para casa dos clientes, optamos por opções com peixes, como bacalhau, tilápia e pacu, temos também pratos vegetarianos e pratos com carne vermelhas”, explicou o estabelecimento.

“Estamos tendo bastante procura, principalmente pelos peixes, é uma data que as pessoas optam por pegar pratos prontos, tivemos que aumentar a demanda de produção”.

Já para quem está disposto a sair de casa para apreciar uma refeição, o restaurante-escola Terra das Águas, do Senac, terá um menu temático de Páscoa, no dia 30 de abril, já que o estabelecimento não funciona aos fim de semana e feriados.

“Nosso cardápio do evento temático da semana santa está baseado nos pratos a base de pescado. No calendário católico, a Páscoa é a celebração mais importante do ano. No período, os fiéis são chamados à abstinência da carne como forma de recordar os sacrifícios de Jesus. A prática tem origem nas celebrações da cultura judaica e, atualmente, segue orientações adotadas pela Igreja Católica. É comum que o peixe seja escolhido como substituição, por isso priorizamos”, explica a Gerente do Senac Turismo e Gastronomia e Restaurante-Escola, Roberta Francis Pinto.

O menu do estabelecimento contará com quatro tipos de proteínas, à escolha do cliente. Haverá também Foundue de mix de queijos com torradas de Focaccia, salada de mini hortaliças com grão-de-bico, nozes e molho de tahine, bacalhau à lagareiro com arroz e amêndoas noiset e como sobremesa, a surpresa de chocolate, ovo de chocolate meio amargo recheado com brownie, envolto em esfera de chocolate sobre ninho de fios de açúcar.

Conforme a gerente, os eventos temáticos já são sucessos, e o cliente que participa de um almoço ou jantar num mês, se prepara para o próximo evento. “No Terra das Águas, acreditamos que as datas especiais ganham ainda mais significado quando celebradas com o que nos conecta à nossa história: a boa comida, feita com afeto, respeito às tradições e ingredientes que atravessam gerações. Manter vivas as tradições gastronômicas é, para nós, mais do que um compromisso com a cultura. É uma forma de celebrar quem somos, de homenagear nossas raízes e de oferecer aos nossos clientes experiências que vão além do sabor — experiências que tocam o coração”, destaca.

O papel do restaurante-escola, segundo Roberta, é formar alunos, mas de ensiná-los a ter um olhar diferenciado para os mais diversos eventos.

“A Páscoa é uma dessas ocasiões em que a mesa se torna sagrada — um espaço de partilha, de reencontros, de memória e de renovação. Nossos pratos típicos, como o peixe, os assados especiais e as sobremesas, não são apenas receitas: são símbolos de fé, esperança e união. São heranças afetivas que atravessam o tempo e continuam despertando emoções em cada garfada”.

Por Carolina Rampi

