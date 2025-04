A Paixão de Cristo

Nesta Sexta-Feira Santa, a Paróquia das Moreninhas realiza tradicional teatro da Via-Sacra

A Sexta-Feira Santa, um dos feriados mais significativos para os Católicos, a tradição e a fé se manifestam de forma especial. É o dia em que se recorda o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e muitos costumes religiosos são seguidos com fervor pelos cristãos. Entre as atividades que marcam esta data, destaca-se a tradicional encenação da “Paixão de Cristo”, promovida pela Paróquia N. Sra. Aparecida das Moreninhas. O teatro será apresentado nesta sexta-feira (18), às 17h30, na sede da paróquia, localizada na Rua Minas Novas, 550, no bairro Cidade Morena. A apresentação é aberta ao público.

Emoção que toca o público

Responsável pela produção da peça e também pela cobertura do evento, Enzo Henrique Fernandes destacou ao Jornal O Estado que, apesar da correria e dos desafios enfrentados durante os preparativos, tudo sempre se encaixa no final. Segundo ele, neste ano houve uma redução no número de jovens participantes, mas o elenco continua forte, com grande participação da juventude da comunidade.

Além dos ensaios em grupo, muitos integrantes também se dedicaram individualmente ensaiando em casa. Houve ainda mudanças no ministério responsável pela parte musical da paróquia, que este ano será formado por novos integrantes, com experiência, mas que vivenciarão pela primeira vez a experiência de tocar durante a encenação da Via–Sacra. Já os figurinos são os mesmos utilizados na edição anterior, todos mantidos em perfeito estado.

“Tem várias partes da encenação que costumam emocionar muito as pessoas. Mas, para mim, o momento mais marcante é quando Jesus encontra Maria, a mãe dele. É uma cena muito bonita, especialmente para quem entende a profundidade do que está sendo representado ali. Sempre me toca muito”, destaca Enzo.

Outro trecho que costuma impactar a plateia, segundo ele, é o do flagelo — quando Jesus é açoitado pelos soldados romanos. “Essa parte traz uma tristeza forte. A gente sempre lembra aos jovens que, naquele momento, eles não estão representando a si mesmos. Se eu estiver no papel de soldado, não sou o Enzo ali. É o soldado que agredia Jesus. Então pedimos que usem uma linguagem dura, que humilhe, como era na época, para mostrar a realidade daquele sofrimento”, explica.

Ele conta que algumas falas dos soldados, como ‘Cadê o seu Deus agora?’, ‘Você não é o rei dos judeus?’, ‘Salve-se se puder’, são muito intensas e geram grande comoção entre os espectadores. “São cenas fortes, e as pessoas sentem”.

Amor por meio da Arte Cristã

Apesar do cansaço pelas responsabilidades da produção, Enzo destaca a satisfação em ver o envolvimento da juventude na montagem do espetáculo. “É ótimo acompanhar o crescimento dos jovens que estão aqui envolvidos. A gente sempre fala para eles que, em algum momento, nós, os coordenadores, não estaremos mais aqui. E tudo isso que estamos preparando agora, será deixado nas mãos deles. Eles vão colher os frutos. Acho essa parte da produção muito especial”, afirma.

Enzo destacou a importância do aspecto espiritual no processo de preparação da encenação. Segundo ele, embora essa seja uma parte desafiadora, a equipe sempre procura trabalhar intensamente esse lado com os jovens envolvidos.

“O foco não é apenas a apresentação em si. A encenação da Paixão de Cristo não é só um teatro bonito para as pessoas assistirem e elogiarem. É uma forma de evangelização, uma maneira de transmitir a fé por meio da arte. Para isso, durante os preparativos, são realizados momentos de oração, adoração ao Santíssimo, pregações e reflexões. A gente reza bastante com eles, cria espaços para compreenderem o verdadeiro sentido do que estão encenando. É importante que eles entendam que estão participando de algo muito maior, sendo uma forma de levar a mensagem de Jesus às pessoas”, revela.

Finalizando, Enzo deixa a principal mensagem da encenação: transmitir o amor de Jesus pela humanidade. “Nosso objetivo é mostrar que, apesar de todo o sofrimento, Jesus se sacrificou por amor a cada um de nós. Ele nos ensinou a amar uns aos outros, e é isso que queremos que as pessoas reflitam. A Paixão de Cristo é um momento de dor, jejum e silêncio, mas também de entendimento e fé, é lembrar que Deus enviou seu único filho para nos salvar”.

Por Amanda Ferreira

