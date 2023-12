Ganso volta a ter Guardiola como rival em Mundial após goleada com o Santos

Paulo Henrique Ganso venceu a Libertadores duas vezes e quis o destino que, nos mesmos anos, Pep Guardiola levantasse o título da Liga dos Campeões da Europa. Em 2011, o meia, então camisa 10 do Santos, esteve em campo na goleada sofrida por 4 a 0 para o Barcelona.

O encontro, desta vez, é em Jeddah, na Arábia Saudita, e por times diferentes. O jogador está no Fluminense, enquanto Guardiola comanda o Manchester City.

Ganso enfrentou Guardiola quando estava no Santos, e duelou pelo título de melhor time do mundo com o Barcelona de Messi. Os catalães golearam por 4 a 0 e ficaram com a taça.

Na véspera daquele duelo, o treinador do time catalão enalteceu o meia. Ele ressaltou que o Peixe não era apenas o Neymar, já destaque naquele momento.

“Não é questão de só dar atenção a Neymar. O time tem Ganso, Borges, Danilo. Temos que ter muita atenção com eles. Danilo entra pela diagonal e Ganso é maravilhoso, um dos mais brilhantes. E se domina, tem o Borges próximo da área, é um perigo. Vimos o jogo contra o Kashiwa, um espaço que deram, e colocam no gol”, disse Guardiola, em 2011

“Em 2023, Ganso voltou a ser lembrado pelo técnico. Agora, dias antes de Fluminense x Manchester City.

É a escola brasileira. Jogam muito bem com a bola, se juntam muito, têm jogadores de muita qualidade: André, Ganso… Tenho uma vaga ideia. A partir de agora vou me concentrar no Fluminense para ver o que temos que fazer”, disse Guardiola, em 2023.

