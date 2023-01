Espetáculo gratuito que resgata cultura popular do MS acontece nesse fim de semana

O espetáculo “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi” do grupo UBU, reestreia em Campo Grande nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, as 20h no Espaço FdT, na Rua Rui Barbosa.

Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados via telefone antecipadamente. Cada família pode reservar até 5 ingressos.

Pelega e Porca Prenha nasceu em 2003, quando o autor Sul-matogrossense Anderson Bosh ganhou em 1° lugar o Prêmio Nacional de Dramaturgia da FUNARTE. O espetáculo foi ainda contemplado com o prêmio de Circulação Nacional de Espetáculos da FUNARTE em 2004, mesmo ano em que o texto foi finalista no Prêmio Internacional de Dramaturgia em Portugal.

Com a reencenação desse espetáculo para toda família, o Grupo UBU pretende fomentar o resgate da cultura popular e folclórica de Mato Grosso do Sul, principalmente junto as crianças, com a intenção de manutenção dos valores culturais locais, experiência sinestésica e consumo de arte e cultura locais.

Serviço

Local: Rua Rui Barbosa, n° 3099 (quase esquina com a Rua Maracaju)

Reserva de ingressos: (67) 981706824

