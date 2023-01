Peça teatral “Beijo no Asfalto” será apresentada na capital no próximo sábado

A peça teatral “Beijo no Asfalto” do dramaturgo Nelson Rodrigues será apresentada em Campo Grande neste próximo sábado (21), pela Companhia Teatral Adote. A adaptação é dirigida por Iago Arimura e Hélio Barbieri, com apresentação no Espaço SAE (Saúde, Arte e Espiritualidade).

A mais icônica peça de Nelson Rodrigues, apresenta Arandir, um homem que testemunha um atropelamento de um desconhecido e, como um ato de compaixão, beija o morto em seus momentos finais. Entretanto, o ato foi presenciado por terceiros e, posteriormente, é disseminado nos jornais como um “escândalo social”.

A peça, escrita especialmente para o Teatro dos Sete, foi encenada pela primeira vez em 1961, dirigida por Gianni Ratto, com Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Ítalo Rossi, Fernando Torres, Oswaldo Loureiro, Suely Franco, entre outros.

Nesta montagem, o elenco contará com os atores Matheus Lopez, Smaile Almeida, Thiago Medina, Beatriz Bergler, Duda Macedo, Diego Amaral, Renata Ramos, Asafe Prudêncio, Carol Jovanelli, Yuri Azevedo, Renato Passos, Luan Ferreira, Evelyn Machado, Carol Okama e Hélio Barbieri.

Serviço:

O Espaço SAE é localizado na rua Laguna, número 83, bairro Cabreúva.

Os ingressos custam R$ 30 e mais informações podem ser consultadas através do perfil no Instagram @adote_oficinal.