Tempo continua instável com possibilidade de tempestades em MS

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul. Segundo a Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), as chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raio e rajadas de vento deve ocorrer no período da tarde.

Ainda conforme informações da Cemtec/MS, a região oeste de Mato Grosso do Sul pode ter chuvas intensas com acumulados mais significativos podendo ultrapassar 40 milímetros, nas próximas 24h.

O tempo instável acontece por conta de instabilidades atmosféricas que ocorrem devido à disponibilidade de umidade e aquecimento diurno. No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 20/24°C e máximas de até 34°C. As temperaturas mais altas são esperadas para as regiões do bolsão e sudoeste do estado, enquanto as menores são esperadas para a região sul. Em Campo Grande, esperam-se mínimas entre 21/22°C e máximas de até 30°C.

Os ventos atuam do quadrante leste com velocidade entre 30/50 km/h e pontualmente podem atingir até 50 km/h, em algumas regiões.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.