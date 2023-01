Comunidade comemora obra da avenida dos Cafezais

Os moradores da região da avenida dos Cafezais já comemoram o inicio das obras que custaram R$ 9,5 milhões aos cofres do Governo do Estado e mesmo inacabadas já aliviam o transtorno que os moradores reclamavam nos horários de trânsito.

A obra que tem como foco principal a duplicação da via, que sofre nos horários de pico com a movimentação intensa de veículos que acessam a Avenida Guri Marques. Neste trecho já começaram os trabalhos de drenagem, para depois dar sequência nas atividades e os moradores da região já sentem as melhoras.

Vendedor de caldo de cana na região afirma que é visível a melhora com o inicio das obras. “Aqui já duplicou inclusive estes carretões que vem cortando caminho vão estragar este asfalto recapeado. Já estão fazendo obras aqui em baixo na rotatória e ficou muito bom. Após a duplicação vai melhorar mais ainda, antes a fila bebia uma gasolina louca agora vai desafogar e vai ficar uma beleza. É muito bom isto para nós e vai melhorar ainda mais”, Sebastião Alves de Lima, morador há 20 anos.

Os trabalhos de recapeamento passam pelo trecho da Rua Delegado Alfredo Hardam até a Rua Patrocínio, com algumas intervenções e até pavimentações, como em novas alças para dar mobilidade ao trânsito. As obras vão beneficiar os moradores dos bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas e Paulo Coelho Machado. A Avenida é a principal via que liga estes bairros, sendo importante polo comercial, com lojas, supermercados, restaurantes, bares e escritórios.

O secretário de infraestrutura falou sobre a obra: “É um investimento importante que contribui para resolver os problemas de mobilidade urbana principalmente para quem entra na Cafezais pela Avenida Gury Marques. Trata-se de uma avenida com fluxo intenso e a obra vai beneficiar diretamente os comerciantes e moradores da região. Os trabalhos estão no início e nossa equipe está acompanhando para entregar mais uma obra com qualidade que vai melhorar a vida da população campo-grandense”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho.

Com informação de Mariely Barros

Fotos: Marcos Maluf

