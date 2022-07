Esfriou né? Aprenda uma deliciosa receita de fondue para aquecer seu sábado

Com a previsão de uma nova frente fria que se aproxima de Mato Grosso do Sul, nada melhor que uma receita quentinha para aquecer seu fim de semana, então anota os ingredientes e aprenda a fazer um delicioso fondue:

Ingredientes:

250g de queijo emmental

250 gruyere

140ml vinho branco

Pão italiano cortado em cubos

Modo de preparo:

Primeiro esfregue alho no fundo da panela, rale todos os queijos e jogue na panela, depois é só adicionar o vinho na mistura e mexer e bem por 8 minutos. Em seguida basta desligar o fogo e servir com os acompanhamentos de sua preferência.

Os queijos podem ser trocados por opções mais acessíveis como mussarela e gorgonzola.

Para os veganos ou intolerantes a lactose, preparamos uma receita especial de fondue vegano:

Ingredientes:

2 xícaras de mandioquinha cozida

1 xícara e meia de água fervente

1 colher de sopa de polvilho doce

1 colher de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de alho em pó

3 colheres de sopa de azeite

Um terço de xícara de vinho branco orgânico

6 colheres de sopa de pasta de castanha de caju

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes até ficarem bem cremosos, reserve a pasta de castanha de caju e do azeite. Leve a mistura a uma panela e cozinhe por uns 3 minutos mexendo bem. Em seguida adicione a pasta de castanha de caju e o azeite, esses ingredientes não devem ir ao fogo para não saturar os óleos.

Por fim, bata novamente no liquidificador e sirva com os acompanhamentos de sua preferência.

