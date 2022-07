Cidades de MS seguem em alerta de vendaval; temperaturas podem atingir 5°C

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), divulgou nesta sexta-feira (29), um novo alerta de vendaval para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A nova frente fria prevê um declínio de temperaturas maior que 5ºC e ventos de até 60 quilômetros por hora. O alerta têm grau de severidade laranja, ou seja, alto risco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a noite, as temperaturas começam a cair no Estado e as mínimas devem ser de 15ºc em Campo Grande, 8º em Iguatemi e Aral Moreira, 9ºC em Naviraí e 10ºC em Dourados.

No sábado (30) a Capital registra 12º de mínima, Iguatemi marca 6ºC, Ponta Porã 7ºC e Dourados 8ºC . Apesar da frente fria, não há previsão de chuvas até o dia 10 de agosto no Estado.

O período de frio intenso exige cuidados redobrados com a população mais vulnerável, como crianças, idosos, doentes e pessoas em situação de rua. A Defesa Civil recomenda beber bastante água, se agasalhar bem, evitar locais fechados e com aglomeração e manter as mãos higienizadas para evitar contaminações.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

