Preço do quilo da banana custa quase R$ 10 na Capital

O preço do quilo da banana nanica já se aproxima de R$ 10 nas gôndolas dos supermercados de Campo Grande. A informação faz parte da pesquisa semanal feita pela equipe de reportagem do jornal O Estado, comparando 28 itens, em cinco estabelecimentos.

No Assaí, o produto foi encontrado por R$ 4,99, enquanto no Nunes está por R$ 9,98, o que representa variação de 100%.

No mesmo ritmo, o quilo da cebola teve variação de 87,77%. O menor valor encontrado foi de R$ 3,19 no Assaí, e o maior R$ 5,99 no Nunes. O custo médio calculado é de R$ 4,35.

O quilo do coxão mole teve preço médio de R$ 37,63. O corte da carne é comercializada por R$ 33,90 no Pires e R$ 45,98 no Fort Atacadista, o que equivale a uma diferença de 35,63%.

Com uma variação de 13,8%, o arroz de cinco quilos, é vendido a R$ 15,79, no supermercado Pires, e R$ 17,98, no Nunes. O valor médio do produto ficou em R$ 16,76. No feijão, de 1 quilo, foi calculado diferença de 38,51%, sendo vendido entre R$ 6,49 e R$ 8,99.

O óleo de soja é encontrado a R$ 6,99 no Atacadão e R$ 8,99 no Fort. Neste caso, a variação entre um supermercado e outro é de 27,18%. O café em pó, de 500 gramas, da marca Três Corações, teve valor médio de R$ 16,11, sendo vendido entre R$ 14,80 e R$ 18 (27,70%).

O macarrão com ovos, de 500 gramas, da marca Dallas, registrou variação de 36,21% no preço, com média de R$ 4,08. O produto é comercializado a R$ 3,59 no Fort e Atacadão, e no Pires por R$ 4,75.

A margarina com sal, da marca Qually, de 500 gramas, custa R$ 7,39 no Atacadão e R$ 9,89 no Nunes, equivalente a variação de 33,83%.

A dúzia do ovos tem o preço médio de R$ 8,01, com uma variação de 30,48%, sendo vendido por R$ 8,89 no Fort e por R$ 8,99 no Nunes.

O leite integral da marca Italac, de 1 litro, teve custo médio de R$ 6,64, variando 10,08%. No supermercado Nunes foi encontrado por R$ 6,35, e no Atacadão por R$ 6,99.

Higiene e limpeza

A unidade do sabonete Lux apresentou variação de 13,60% com uma média de R$ 2,34. O produto custa R$ 2,28 no Assaí e R$ 2,59 no Nunes.

O papel higiênico Neve folha dupla, é vendido entre R$ 22,90 e R$ 27,39 (19,61%).

O creme dental Colgate variou 31,66%, com custo médio de R$ 4,41. O produto foi encontrado por R$ 3,79 no Fort Atacadista e por R$ 4,99 no supermercado Nunes.

