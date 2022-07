Cozinha Show traz oficina kids e receitas com sabor do Pantanal a Bonito

Chef Paulo Machado vai mostrar o sabor de seu Caribéu

A 21ª edição do Festival de Inverno de Bonito trará, além de música, artes visuais, dança, teatro e literatura, entre outras, a gastronomia, com uma cozinha show montada na Praça da Liberdade para abrigar as oficinas

de gastronomia e trazer luz para um dos patrimônios imateriais de MS nos dias 26 e 27 de agosto.

Os chefs Edu Rajala, Sylvio Trujillo, Patrícia Ayres Marques, Leonardo Zonitta, Letícia Krause e Paulo Machado vão se revezar para ensinar receitas com puro sabor sul-mato-grossense, como as deliciosas Mojica de Pintado, Croqueta de Peixe e Carne Oreada em Especiarias Pantaneiras, Mandioca em Texturas, PANCs e Alho Negro, além de iguarias inusitadas como Cheesecake de Tereré e Brownie da Floresta com Sorbet

de Guavira.

Cozinha Show

A proposta do Cozinha Show tem como temática Um mergulho no Imaginário, uma referência ao turismo sustentável, à biodiversidade e ao Patrimônio Cultural e Natural. “Com objetivo de salientar a importância

do modo de fazer, expressar e produzir, inserido não só no contexto de salvaguarda, mas também como atrativo turístico-cultural, a Cozinha Show abordará nas suas preparações ingredientes que estão presentes

na região e interligados com o patrimônio imaterial e a construção da nossa identidade sul-mato-grossense”, diz Márcia Marinho, curadora do Cozinha Show, que afirma que todos os pratos que serão apresentados

ao público terão ingredientes da culinária regional.

A ação é uma parceria da FCMS, Sebrae e Senac para fomentar a gastronomia e levar os sabores dos ingredientes regionais para o Festival. “A escolha inicial foi usar os talentos já existentes em Bonito, como

o Chef Sylvio Trujillo e Chef Letícia Krause , pensamos em levar uma atração aliada à inclusão também, que o chef Edu Rejala faz muito junto ao projeto da Associação Juliano Varela o Cromossomo do amor. E como

atração principal o chef Paulo Machado por ser nosso embaixador da gastronomia no mundo todo, não teria como convidar outro chef uma vez que o nosso Pantanal está em voga e em destaque, além deles teremos mais dois chefs docentes do Senac”.

Sylvio Trujillo

O chef bonitense Sylvio Trujillo vai apresentar a Mojica de Pintado: “é um prato muito tradicional de Mato Grosso do Sul por conta de ter suas raízes indígenas. Mojica, em Guarani, significa ‘engrossado’, seria algum

cozido no caldo da mandioca para utilizar esse amido proveniente do caldo do cozimento da mandioca, para que ele fique um caldo consistente, engrossado.”

“Essa releitura ganhou o primeiro lugar este ano no Enchefs Mato Grosso do Sul, concurso que me deu direito a concorrer à vaga de embaixador da gastronomia de Mato Grosso do Sul, o que me deixa muito feliz,

porque além de uma receita com raízes extremamente voltadas para a nossa cultura, ainda por cima é deliciosa, um prato que eu sempre gostei de fazer, da forma tradicional, e para esse concurso eu fiz nesse formato que vou apresentar no Festival de Inverno”, salientou Trujillo.

Sylvio é paulistano e vive em Bonito (MS) desde 2006. Atualmente presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), na Serra da Bodoquena, e membro do Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Bonito), Sylvio Trujillo iniciou sua carreira em são Paulo, no Gran Meliá WTC, Hotel Unique, Restaurante Skye, Hotel Fasano e no Restaurante Nonno Ruggero. Acumulou experiências em Genova (Itália), no buffet La Trattoria, Restaurante Tivoli e em cruzeiros marítimos pelo Mar Mediterrâneo.

O chef também está à frente das cozinhas e gestão do Marruá Hotel e Restaurante e chef consultor do Eco Park Porto da Ilha e Boca da Onça Ecotur. O chef bonitense pratica uma mescla entre a gastronomia

clássica, contemporânea e a rusticidade e riqueza pantaneira. Tem a valorização

do ingrediente como norte na elaboração de seus cardápios. “Amo essa terra, é a terra que eu escolhi para envelhecer, para eu criar meus filhos. Não tem preço que pague a qualidade de vida que a gente tem aqui”.

Paulo Machado

Já o chef Paulo Machado escolheu um prato que representa muito a comida de inverno no Pantanal, o Caribéu. “A gente não tem invernos rigorosos como em outras partes do mundo mas a gente tem aquele

friozinho gostoso que exige um ensopado, um prato mais resistente que nos dá conforto ao comer. Então eu escolhi o Caribéu, eu faço uma releitura desse prato. Inicialmente eu tinha apresentado na forma bem

tradicional, como eu aprendi com a minha mãe”.

Paulo Machado, autor do livro Cozinha Pantaneira, é profundo conhecedor da gastronomia latino americana. Formado em direito e gastronomia, estudou no programa de cozinha francesa do Instituto Paul Bocuseem Lyon. Mestre em hospitalidade, fundador do Instituto de Pesquisas Paulo Machado em Mato Grosso do Sul, trabalhou em restaurantes da Europa e do Brasil. Dá aulas de gastronomia e já esteve em 56 países, sendo que em 15 deles promoveu Festivais de Cozinha Brasileira junto ao Itamaraty. Em 2015 recebeu o Prêmio Dólmã de melhor chef na categoria nacional e o título de Embaixador da Cozinha Brasileira.

Machado é colunista na rádio CBN Campo Grande, assina cardápio de restaurantes em Bonito – MS e é membro do Slow Food e do grupo de Cozinhas Regionais da América do Sul. E em 2017 sua marca de expedições gastronômicas “Brasil FoodSafaris” recebeu o prêmio Braztoa/Sebrae de melhor startup em turismo do Brasil e em 2020 recebeu a medalha de ouro no prêmio: WTM Responsible Awards Latin America de melhor atração em Patrimônio Cultural. Atualmente reside em Barcelona, Espanha e participa

do programa Brasil em Saboresdo Ministério das Relações Exteriores para divulgar a gastronomia brasileira pelo mundo.

Se você é fã da gastronomia do nosso Estado e gostaria de participar do Cozinha Show durante o 21º Festival de Inverno de Bonito, saiba que o evento é aberto ao público, gratuito, e não necessita de inscrição prévia.

Confira abaixo a programação:

PROGRAMAÇÃO:

Sexta – 26 de agosto Chef Edu Rejala (Campo Grande) e Associação Juliano Varela apresentam o Beijo do Cerrado, receita que traz o encontro da bocaiúva com o baru; em seguida o Chef Sylvio Trujillo traz a Mojica de Pintado. A chef Patrícia Ayres Marques prepara seu Cheesecake de Tereré e o chef Leonardo Zornitta vem com o Pastelzinho de Pintado.

Sábado – 27 de agosto No sábado a chef Patrícia Ayres Marques ensina crianças de 9 a 14 anos a preparar o Pirulito de Biscoito na Oficina Kids. A chef Letícia Krause ensina a preparar Brownie da Floresta com Sorbet de Guavira; o chef Leonardo Zornitta mostra o preparo da Croqueta de Peixe e o chef Paulo Machado prepara o Caribéu: Carne Oreada em Especiarias Pantaneiras, Mandioca em Texturas, PANCs e

Alho Negro. Toda a programação do Cozinha Show tomará lugar na Praça da Liberdade, em Bonito, de

forma gratuita e totalmente aberta ao público.

