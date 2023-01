SED compra 98 mil uniformes e 451,9 mil kits escolares que custarão R$ 13,3 milhões

Foi publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico) de Mato Grosso do Sul, na edição desta sexta-feira (20), dois contratos assinados pela SED (Secretaria de Estado de Educação), que totalizam valor de R$ 13,3 milhões para aquisição dos uniformes e kits escolares, que serão distribuídos aos alunos, da REE (Rede Estadual de Ensino), no ano letivo de 2023.

Na publicação, o primeiro termo, aparece como beneficiada a empresa EBN Comércio, com sede estabelecida em Goiânia, Capital do Estado de Goias, com Importação e Exportação de 98 mil uniformes, que custará aos cofres públicos o valor de R$ 5,6 milhões.

O documento expõe que há duas opções de kits, um deles com 8 mil unidades vem com camiseta e bermuda em tecido de helanca. Assinam o contrato, o secretário de Educação de MS, Hélio Daher e representante da EBN, Célio Ferreira de Oliveira, em 16 de janeiro de 2023.

A empresa Brink Mobil Equipamentos Educacionais, é a escolhida para a aquisição dos kits escolares, que inclui cadernos, lápis e borrachas. A empresa, com sede em Campo Grande, vai receber o total de R$ 7,7 milhões. O contrato assinado na mesma data, dia 16, pelo titular da SED e o responsável, Valdemir Ábila.

No total, são cinco tipos de kits, totalizando 451.966 unidades. Confira como fica a composição dos kits escolares e uniformes que serão fornecidos aqui.

