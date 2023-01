Estudante de medicina conta com vaquinha para não ter que desistir do sonho

Em tempos difíceis família tem se desdobrado para pagar as contas diárias e muitos estudantes estão precisando de uma força extra para concluir seus cursos em nome de um sonho ou em prol da população como é o caso do estudante de medicina, Fredy Balbuena, 29 anos, que curso no interior de São Paulo e necessita de ajuda para pagar a mensalidade que custa R$12 mil reais.

Faltam apenas dois anos para concluir o curso e ele e sua família já esgotaram as fontes de renda para pagar e por esta razão ele recorreu ao DONATIVA para conseguir o valor total de R$250 mil para concluir o seu sonho de se formar médico e atuar como cirurgião.

Antes de recorrer a vaquinha ele tentou outras saídas como crédito estudantil (FIES), ProUni, P-Fies, empréstimos bancários, entre outros, porém devido a tantas burocracias não obteve sucesso. “MEU SONHO É ME FORMAR EM MEDICINA! A medicina é para a minha vida, como o ar que eu respiro, não me vejo fazendo outra coisa. Já tentei mudar de profissão, mas o desejo que mora em meu coração é e sempre será maior do que tudo, por isso dedico a minha vida servindo para fazer o bem. Atuar na área da saúde é presenciar verdadeiros milagres, é acreditar que o impossível pode se tornar possível. Tenho muito orgulho do que faço, é sem dúvidas muito gratificante ver um paciente que passou por nossos cuidados, saindo curado e/ou confortado. Essa emoção é impagável, é algo que não se descreve, apenas sente. Um sentimento único, e quero senti-lo até o fim da minha vida, pois renova nossa fé e nos mostra o quanto somos pequenos e frágeis e que sempre precisaremos uns dos outros”. Fredy

Ele explicou que pro ser uma faculdade particular poucos alunos seguem até o fim e os professores já alertaram que caso não consigam pagar o curso, terão que parar e ele não quer desistir de seu sonho. “Conseguimos até aqui pagar o urso, cada um da família dava uma força, eu tinha uma casa que vendi para poder pagar e falta muito pouco, por isto não quero desistir”, desabafou o jovem.

Quem preferir enviar a doação para o pix dele, também pode mandar:

