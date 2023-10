Empresários recebem selo Nota 10 pelas mãos de Marinalva Pereira nesta sexta

O evento é da comunicadora e empresária Marinalva Pereira com apoio da CDL

A comunicadora e radialista Marinalva Pereira prepara na noite desta sexta-feira (23), às 19h, a entrega dos prêmios de Empresário e Empreendedorismo Nota 10. O evento é uma forma de homenagear peças fundamentais da economia campo-grandense na sede da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande).

São mais de 30 empresários receberão em mãos a gratificação e participarão do encontro que serve também como network para os negócios continuarem a brilhar, explica Marinalva. “Os empresários indicados são símbolos de superação, de pessoas vitoriosas.”

Nos destaques do empreendedorismo, as empresas Energisa e Sicredi estão entre as empresas selecionadas pelo desempenho e compromisso com a sociedade. Lembrando que os selecionados ao prêmio foram indicados pela população.

O Diretor Operacional da Ulsan Hyundai, Nivaldo Pessoa de Lucena, 60, foi um dos escolhidos. Para ele, o reconhecimento pelo trabalho do profissional e empresarial é muito legal. “Marinalva tem uma grande credibilidade realizado esse tipo de evento e na área da comunicação. Ela acaba agregando bastante”, diz o empresário que já escolheu colocar o selo de “Empresário Nota 10” no quadro de premiações da empresa.

Entre outros homenageados, estão os proprietários e empresas: Big Colchões, Nativas Churrascaria Nativas Grill, indústria de móveis Finas Artes e também o Sistema 67 Prime – empresa pioneira em vendas de carnes artesanais em MS.

A proprietária da Big Colchões, Jennyfer Corrêa Trindade, 31, ficou encantada com a simpatia de Marinalva e gostou muito de conhecê-la. “Acredito que é muito importante receber prêmios assim porque incentiva a população a se esforçar para fazer o melhor. “Vou expor a gratificação na loja, com outras homenagens que, graças a Deus, eu e meu esposo recebemos ao longo do tempo de loja.”

Trabalho especial

Marinalva está acostumada a promover eventos e entregar prêmios para que as pessoas não percam as iniciativas de crescer, para que essas não desanimem, pela vontade, insistência e dinamismo. Há anos, a comunicadora realiza quadros especiais como, por exemplo, o Prêmio Mulher Nota 10 e o Prêmio Cidadão Nota 10, que servem para engrandecer quem realmente merece.

Apoio

Idealizadora do evento, Marinalva agradece a colaboração de seus apoiadores Energisa, CDL-CG, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, FM Cidade Morena 106,3, Casa do Atleta, e bicicletaria Ciclo Ribeiro.