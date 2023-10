Sexta-feira será de tempo estável e altas temperaturas em MS

O dia começou ensolarado em diversos municípios de Mato Grosso do Sul e conforme a meteorologia o tempo segue estável nesta sexta-feira (23) e não há previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 32°C em Coxim e Porto Murtinho. Já a mínima no Estado fica em 14°C nas cidades de Três Lagoas e Paranaíba.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a intensa massa de ar seco que atua em grande parte do Brasil Central provoca este cenário, com sol e variação de nebulosidade. A previsão é que não haja chuva no Estado nos próximos 10 dias.

Em Campo Grande a temperatura terá mínima de 18°C e máxima de 29°C. Já em Corumbá, na região do Pantanal, a variação fica entre 21°C e 31°C. Para Dourados a temperatura pode chegar a 29°C, com mínima de 17°C. Já em Coxim, na região norte do Estado, a máxima fica em 32°C, com mínima de 16°C.

Inverno

A previsão do Cemtec para o inverno deste ano é de uma temporada com temperaturas acima da média histórica e com chuvas presentes. Haverá quedas na temperatura, porém, entre os meses de julho, agosto e setembro, as mínimas devem ficar acima do esperado. Segundo dados estatísticos dos últimos 30 anos, as médias esperadas para a maior parte do Estado variam entre 20°C e 22°C graus, ou seja, em um dia pode haver mínima de 10°C e máxima de 30°C. Para a região pantaneira, há uma variação diferente e deve alternar entre 26°C e 28°C.

Com informações da repórter Brenda Leitte.