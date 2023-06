Nova vacina contra a dengue chega ao país na próxima semana

A nova vacina contra a dengue, a Qdenga, desenvolvida pela empresa Takeda Pharma Ltda., deve chegar ao Brasil a partir da próxima semana, conforme a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas. Ela é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença.

A vacina já havia sido aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em março deste ano e conforme a agência, a dose fornece ampla proteção contra a dengue. A associação informou que inicialmente as doses estarão disponíveis apenas em laboratórios particulares e que o preço deve variar entre R$ 350 e R$ 500 para o consumidor final, dependendo do estado.

“As clínicas devem utilizar esse parâmetro na composição da sua precificação final, que também inclui o atendimento, a triagem, a análise da caderneta de vacinação, as orientações pré e pós-vacina, além de todo o suporte que os pacientes necessitam para se informar corretamente sobre a questão da vacinação”, destacou a ABCVAC.

Quem poderá tomar

Segundo a Anvisa, a vacina é indicada para crianças acima de 4 anos, adolescentes e adultos até 60 anos. A Qdenga, portanto, é a primeira dose aprovada no Brasil para um público mais amplo, já que o imunizante aprovado anteriormente, a Dengvaxia, só pode ser utilizado por quem já teve dengue.

A nova vacina estará disponível para administração via subcutânea em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.

A eficácia contra a dengue para todos os sorotipos combinados entre indivíduos soronegativos (sem infecção anterior pelo vírus) foi de 66,2%. Já para indivíduos soropositivos (que tiveram infecção anterior pelo vírus), o índice foi de 76,1%.

“A demonstração da eficácia da Qdenga tem suporte principalmente nos resultados de um estudo de larga escala, de fase 3, randomizado e controlado por placebo, conduzido em países endêmicos para dengue com o objetivo de avaliar a eficácia, a segurança e a imunogenicidade da vacina”, informou a Anvisa.

Dengue em MS

Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) na quarta-feira (21), Mato Grosso do Sul registrou 10 mortes suspeitas pela doença e 1.874 diagnósticos na última semana. O Estado atingiu a média diária de 190 casos confirmados desta doença endêmica até agora em 2023. Campo Grande lidera o quadro de municípios com mais notificações de dengue em 2023, com mais de 9 mil casos.

Ao todo, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) traz o registro de 48.921 casos prováveis de dengue no Estado e 32.155 casos confirmados 15.058 por critério clínico e 17.097 por exames em laboratório. As mortes já confirmadas neste ano permanecem em 28, sendo que 10 óbitos seguem em investigação.

