Marinalva Pereira homenageia duas médicas Nota 10 no Mês da Mulher

Podcast completo estreia neste sábado no Facebook

A comunicadora, locutora e diretora da Rádio FM Cidade Morena 106,3, Marinalva Pereira entregou em mãos, neste mês de março (Mês Internacional da Mulher), diversas homenagens e prêmios para elas.

No entanto, duas médicas especialistas no ramo da estética foram selecionadas para receberem o prêmio de reconhecimento e também serem entrevistadas no Podcast Cidadão Nota 10.

A primeira premiada foi a Drª Maíra Machado, dermatologista de Campo Grande que atua há 18 anos como médica e 13 anos na área que ama de paixão.”A dermatologia é uma especialidade muito completa que abrange desde prevenção de doenças, tratamentos clínico, cirúrgico além da área estética que amamos muito.”

Segundo a Drª, a estética caminha junto à dermatologia há muitos anos, sendo realmente a queridinha das mulheres. “É muito gratificante recuperar a autoestima dos pacientes. Além de receber uma boa devolução do paciente, nós mesmos nos sentimos realizados com o resultado.”

“Na rotina do dermatologista recebemos de casos mais simples como acne e alergias até doenças crônicas que serão acompanhadas conosco para a vida toda, como psoríase”, explica Maíra.

A segunda homenageada por Marinalva foi a Drª Cinthia Mossini, fisioterapeuta e dona da clínica de estética e reabilitação Motinni, na Capital. Formada há 20 anos em fisioterapia, a clínica sempre foi o sonho da doutora.

“Sempre acreditei que trabalharia na parte de ortopedia, onde a fisioterapia é muito conhecida, mas nunca imaginei que atuaria na parte da dermatofuncional, que é a parte da estética. As coisas foram acontecendo, fui me especializando, mas no que eu me apaixonei mesmo foi na área de reabilitação de cirurgias plásticas.”, confessa Cinthia no início do podcast.

Atendimento

Na Clínica Mottini, a Drª Cinthia explica que o atendimento vai desde reabilitação de cirurgias plásticas, cirurgias ortognáticas, até cirurgias vasculares. “Fazemos o atendimento pré-operatório, o trans-operatório que é no bloco cirúrgico e depois para a nossa reabilitação. Costumo dizer que a clínica é uma extensão da casa do paciente fragilizado.”

Durante a entrevista, Cinthia lembra que neste mês foi homenageada também pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande. “É o reconhecimento do nosso trabalho que levamos para as mulheres. Me sinto extremamente de feliz em estar junta com outras mulheres fortes, corajosas e de garra.”

O Podcast Cidadão Nota 10 completo, da comunicadora Marinalva Pereira será transmitido, neste próximo sábado (1), na página do Facebook do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.