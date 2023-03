Premiação “Marinalva nota 10” completa 15 anos

Marinalva Aparecida Pereira, conhecida como “Marinalva nota 10”, completa 15 anos de eventos na Capital. Ela que é comunicadora, apresentadora de TV, radialista, diretora do site e da rádio FM Cidade Morena, formada em Direito, além de ter uma Associação voltada para famílias em vulnerabilidade, realiza o importante papel de destacar e homenagear mulheres, empresários, destaques no geral ao longo do ano.

Durante todo o ano, ela entrega três premiações: Mulher nota 10, Cidadão nota 10 e no fim do ano personalidade nota 10.Tudo começou após ela ser homenageada e perceber que haviam pessoas olhando para seus feitos e durante sua trajetória com mais de 20 anos, já recebeu mais de 25 prêmios quando decidiu abrir um prêmio para homenagear as pessoas escolhidos pela população e formadores de opinião.

“Dentre os parceiros eu gostaria muito de agradecer Jaime Valer que sempre me apoiou e abriu este espaço na sala de eventos do jornal para homenagearmos as pessoas. Agradeço toda a minha equipe, as participantes, a gráfica imprensa pelo apoio, o Jornal O ESTADO MS, a equipe do jornal, a Energisa, Restaurante Souza Grill e Buffet, clínica abiclin, BDM Digital”, ressaltou a comunciadora.

Ontem (17), aconteceu a entrega do prêmio Mulher Nota 10 que prestigiou mais de 70 mulheres, dentre elas: 1 – Adriana Cândido, Adriana Sunakozawa, Adriana Vieira Andrade, Adriane Lopes, Alba Izabel Flores Nune, Alice Adolfa Miranda, Ana Cavenague, Angela Chamorro, Angela Chamorro, Angela Rosseti Chamorro Belli, Benícia Carolina I. Ribeiro, Carol Alves, Carolina Reis França, Carolina Reis França, Célia Márcia de Arruda Leandro, Cinthia Cristiane Mossini, Claudelí Aparecida Dizero Schutze, Cristina Rodrigues, Daniela Richter Kanitz, Danielle Fernandes Bueno da Silva, Dayara Gleice de Souza, Edilaine Mansueto, Elaine Becker Kerber, Elaine Becker Kerber, Elaine Cristina Souza da Rosa, Erica Carla Rodrigues, Esther Caroline R. Brandão da Rosa, Esther Caroline Reis Brandão da Rosa, Eulaine de Oliveira Pereira Pombeiro, Evelyn Ferreira Thomas, Fátima Azambuja, Flávia Polon,Hislene Arichelli, Inês Conceição Santiago, Iracy Martins de Lima, Jennifer Mascarenhas Martins, Jennyfer Mascarenhas Martins, Joana D’arc Garcia, Juliana Macedo Moreira, Karollyn Bianca Silva Alves, Kethellyn Rachid, Leni Fernandes, Letícia de Oliveira Fernandes, Liziane Berrocal, Lucimeire Soares Rocha Figueiredo, Luiza Ribeiro, Maíra Alexandre Oliveira Machado, Maira Nunes Farias Portugal, Márcia Saldanha, Maria Eduarda Quintino de Morais, Marílce Oliveira de Souza, Marilin Rocha Pires de Oliveira, Maurem Matielo, Monica Riedel, Nany Sene, Nathalia Cristina de Souza Moura, Nathalia Lopes Fontoura Mateus, Neyla Ferreira Mendes, Nidia Oliveira dos Santos, Nilza Gonçalves, Noemia Frazão, Sandra da Silva Sandim, Silene Anache Borge, Silmara Cher T. Félix, Sônia Noadia Santos Bueno, Tainara Fernanda Gomes Rodrigues,Tatiana da Silva Lima,Terezinha Alves Mandetta,Thalita Martins Assunção,Thalita Martins Assunção, Tieko Hirakawa, Valdirene Alegre, Vanda Camilo, Victoria Rubini Bazzotti, Sandra da Silva Sandim, Silene Anache Borge, Silmara Cher T. Félix, Sônia Noadia Santos Bueno, Tainara Fernanda Gomes Rodrigues, Tatiana da Silva Lima, Terezinha Alves Mandetta,Thalita Martins Assunção, Thalita Martins Assunção, Tieko Hirakawa, Valdirene Alegre, Vanda Camilo e Victoria Rubini Bazzott.

Durante os eventos Marinalva arrecada alimentos que são revertidos para as famílias carentes ligadas a Associação que preside.

Uma das homenageadas destacou a importância da valorização da mulher na sociedade. “Eu fiquei muito feliz e grata, principalmente por estar dentre tantas outras mulheres que buscam o seu espaço e como é importante ter a parceria familiar e que a sociedade valorize mais e mais, e seja natural, cada vez mais.” Maureen Mattiello, apresentadora da TV Morena.

Tainara Fernanda Gomes também recebeu o prêmio e comentou sobre o evento. “É muito importante este evento feito pela Marinalva. Foi maravilhoso. A fala de cada mulher e cada homenagem é importante porque hoje temos esta imagem da mulher mãe, empresárias e com lugares de destaque na sociedade.”, ressaltou Tainara, que recebeu pela primeira vez o prêmio.

A importância da valorização de tantas mulheres atuando na sociedade também foi destacada por uma das premiadas do dia. “Estou lisonjeada em receber essa homenagem da Marinalva Pereira em conjunto com tantas mulheres maravilhosas, cada uma brilhando em sua área de atuação e fazendo a diferença em nossa sociedade. Esse reconhecimento é muito significativo, especialmente por valorizar a luta e o papel da mulher que com sua força e a leveza conduzem grandes negócios em nossa Capital Morena.“, concluiu Leticia Ribeiro.

O evento foi realizado na CDL Campo Grande, câmara dos dirigentes Logista, com apoio do presidente Adelaido Vila.

Comunicadora de mãos cheias, Marinalva desempenha este importante papel na sociedade de ter o olhar ao próximo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.