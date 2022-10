TSE e plataformas digitais discutem reforço nas Redes

O Tribunal Superior Eleitoral através do presidente, o ministro Alexandre de Moraes desde a última quarta-feira (19), vem trabalhando na defesa e segurança das eleições no segundo turno no que diz respeito ao combate das fakes News e se reuniu com parceiros para reforçar a segurança nas redes nesta reta final antes da eleição.

“Nós avançamos muito no primeiro turno. Tivemos, graças ao apoio das plataformas e redes sociais, um primeiro turno bem dentro do razoável, talvez até melhor do que todos nós esperávamos. Mas estamos tendo um segundo turno piorando cada vez mais neste aspecto. E, isso, da parte do TSE vem demandando medidas mais duras”, disse o ministro Alexandre de Moraes.

O ministro se reuniu com representantes das plataformas digitais Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Likedin, Twitch, Kwai e Linkedin e representantes do TSE de todo o país.

O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE conta atualmente com mais de 150 parceiros, como redes sociais e plataformas digitais, instituições públicas e privadas, entidades profissionais, entre outras entidades. Criado em agosto de 2019, o programa tem como finalidade prevenir e combater a disseminação de notícias falsas e desinformação sobre o processo eleitoral, principalmente na internet.

Em agosto de 2021, o programa se tornou uma ação permanente do TSE. Os parceiros dividem com a Justiça Eleitoral as seguintes atribuições: monitorar notícias falsas, combatendo a desinformação com informação correta sobre a questão abordada; ampliar o alcance de informações verdadeiras e de qualidade sobre o processo eleitoral; e capacitar a sociedade para que saiba identificar e denunciar conteúdos enganosos.

Eles aproveitaram para informar ao ministro sobre as últimas ações das mídias para impedir a replicação de notícias falsas pela internet. Salientaram, ainda, que as eleições brasileiras deste ano são uma prioridade máxima para todas as plataformas, em termos de divulgação de informações fidedignas e verdadeiras sobre o processo eleitoral em andamento.

Ontem (20), Alexandre de Moraes se pronunciou afirmando que os veículos de imprensa e mídias que divulgam as conhecidas fakes News, notícias falsas terão menos tempo para retirá-las do ar sob a pena de multas de até R$100 mil reais por hora. Após detectadas terão de até 2h para serem retiradas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.