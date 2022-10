Lollapalooza Brasil 2023: line-up do festival é divulgada

Billie Eilish, Blink 182, Drake, Lil Nas X e Rosalía são as principais atrações confirmadas para o Lollapalooza 2023, um dos maiores festivais de música do Brasil. A 10º edição do Lolla está marcada para os dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para o público que prefere um indie rock, a programação conta com Tame Impala, Jane’s Addiction e The 1975. Dentre os headliners, Billie Eilish, Blink 182 e Lil Nas X farão sua estreia no Brasil.

Entre as atrações nacionais estão grandes nomes como Os Paralamas do Sucesso, Pitty e Ludmilla. A line conta ainda com atrações que arrastam um enorme público como Pedro Sampaio, Anavitória e Black Alien.

Ingressos

Para quem pretende ir ao festival os ingressos variam entre R$ 1.284 a R$ 5.344. O Lolla Pass, que dá acesso aos 03 dias de festival está no segundo lote com valores entre

R$ 1.284 até R$ 3.024.

Para quem busca conforto durante o festival Lolla Comfort Pass dá acesso à área exclusiva Lolla Comfort by next com pontos de descanso, bares e cashback para alimentos, bebida e mercadorias, os preços variam entre R$ 2.316 até R$ 5.448, conforme valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa.

Já quem pretender ter uma experiência premium durante os três dias de festival terá que desembolsar entre R$ 3.880 até R$ 5.344 para adquirir o Lolla Lounge Pass que inclui open bar e food, traslado de ida e volta e mais benefícios.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento: https://www.lollapaloozabr.com/.

Confira a lineup: