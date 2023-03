Drake cancela show que encerraria terceira noite do Lollapalooza

O rapper Drake cancelou o show que faria na noite deste domingo no Lollapalooza. A apresentação marcaria o encerramento do festival no palco Budweiser, o mais importante do evento. A notícia foi divulgada pela organização do Lollapalooza.

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do Lollapalooza informou que Drake está sem integrantes de sua equipe de som e produção. Por isso, não seria possível a realização do show.

“Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas”, afirma trecho da nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)



Com informações da Folhapress

